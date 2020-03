La increíble relación entre el peronismo y el mate que marcó Fernando Iglesias: "son decadentes"

El Diputado nacional de Cambiemos, Fernando Iglesias, manifestó a través de su cuenta de Twitter su desprecio por el mate. Esta crítica surgió a raíz de la recomendación de la Corte Suprema de no compartir la bebida emblema de los argentinos en espacios laborales. Además la Sociedad de Infectología sugirió el "lavado de manos frecuente".

"Es un buen momento para erradicar definitivamente la horrible costumbre del mate, responsable de la decadencia del país", escribió el Diputado. Los usuarios no se quedaron callados y hasta el famoso cantante de cumbia El Dipy le contestó:

"Mis papás me respondían que estaban bien así, mientras les hacía ruido la panza", confesó el cantante. Describió al mate como "un gesto hermoso" y apuntó contra el Diputado de Cambiemos diciendo que "no haga política: el mate no es ni peronista, ni machista ni kirchnerista" a raíz de otro tweet de Iglesias:

El Diputado de Cambiemos no se rindió y continuó contestando críticas: "Lloran persecución y ñañaña", le dijo a un usuario que le preguntó "¿Qué tiene que ver el mate con la decadencia?".

"El mate ES kirchnerista", le contestó a otro. A pesar de las críticas y de las respuestas negativas, Fernando Iglesias hizo una encuesta para que la gente elija quién es el real responsable de la decadencia de Argentina. En la primera de las opciones encontramos "El mate". Entre las otras opciones se encuentran "el peronismo", "la cumbia" y "fútbol para todos".



"No puedo votar, me estoy riendo con las opciones", le respondió una mujer. Solamente 4.909 personas votaron la encuesta. "El peronismo" fue la más votada de las cuatro opciones con un 88,3% de los votos. "El mate" solo tiene 4,3% de "la culpa de la decadencia argentina" según las personas que votaron la encuesta.