Internacionales Miércoles 11 de Marzo de 2020

Merkel advierte que hasta el 70% de los alemanes podrían contagiarse el coronavirus

"No da igual lo que hagamos", dijo Merkel al exhortar a la solidaridad y al sentido común para prevenir la propagación del coronavirus, siendo que aún no hay vacuna. También pidió que la gente no sobrecargue el sistema de salud ya que se trata de "ganar tiempo"