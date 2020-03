Alberto Fernández: "Si no se cumple la cuarentena se estará incurriendo en un delito"

En una entrevista que concedió a FM Delta, el presidente Alberto Fernández se refirió al impacto del coronavirus en el país y declaró que "la persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa".

“Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa", destacó Fernández.

Y fue bien tajante al sostener: "No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”.

Además, el jefe de Estado pidió "llevar tranquilidad a la gente" porque "la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo que se presenta por el coronavirus". De paso, el mandatario recordó que "todos los casos detectados en el país son importados".

En otro tramo de la entrevista, Fernández dijo: "Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días, así como qué hacemos con los espectáculos públicos".

En otro tramo del reportaje, el Presidente recordó que "las personas de más de 65 años son las que más riesgo corren" de contraer la enfermedad, pero llevó tranquilidad al señalar que "el virus es absolutamente tratable, con un índice de mortalidad bastante bajo", aunque puede tener consecuencias más graves "si se encuentra con personas de debilidad física".

Finalmente, subrayó que es "una enfermedad que ataca a los chicos, pero la mortalidad es muy baja y se recuperan con cierta facilidad, pero también debemos cuidar que no se contagien, para que el riesgo sea prácticamente nulo".



Aborto, Jujuy y más

Además de referirse a las medidas en torno al coronavirus, el presidente aseguró que el Poder Ejecutivo está "tratando de poder mandar esta semana (al Congreso) las normas de los proyectos de leyes vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días".

En FM Delta, el jefe de Estado también fue consultado por el proyecto de ley que impulsa la intervención del Poder Judicial de Jujuy que ayer comenzó a tratarse en el Senado. Y, según aseguró, no se trata de una iniciativa del gobierno nacional, sino del senador Guillermo Snopek, y planteó que "en estos casos hay que ser muy cuidadosos, ver de qué se trata y esperar".

De todas maneras, el Presidente fue un paso más allá advirtió que "hay situaciones que a uno le preocupan" en la Justicia de Jujuy.

De paso, dio su versión sobre la charla que mantuvo con el gobernador Gerardo Morales respecto al tema: "Morales me preguntó y le dije que desconocía de qué estaba hablando. Es una cosa que francamente desconozco. Ocurre en otro Poder, no es una iniciativa nuestra".

JxC expresó su apoyo al gobernador Morales.

Ayer, en diálogo con la prensa, Morales había asegurado, una vez más, que el Presidente le había dicho, en una conversación que mantuvieron, que no avala la intervención.

Por último, el Presidente se refirió al pliego de Daniel Rafecas, que fue enviado ayer al Senado, para que quede al frente de la Procuración General de la Nación, y se mostró esperanzado con que se "trate pronto". De paso, le pidió a la oposición que "no haya discusiones de la coyuntura política" ni que "se opongan por el simple hecho de oponerse".

Fernández definió a Rafecas como "un hombre de bien y funcionario ejemplar", que el ex presidente Mauricio Macri "había propuesto como juez de la Cámara de Casación".