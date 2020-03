Si bien el mercado descuenta nuevas bajas de tasas de la Fed los bonos locales no se beneficiarían

En medio del contexto de crisis generado por los temores del coronavirus y su impacto en la economía mundial, la Reserva Federal redujo la semana pasada su tasa de referencia en 50 puntos básicos para dejarla en el rango de 1,5% y 1%. Debido al aumento de la volatilidad en los mercados y de las dudas sobre el impacto económico, los inversores le asignan una probabilidad del 100% de que en la próxima reunión la Fed vuelva a reducir su tasa de interés para dejarla en el rango de 0,25% y 0,5%. Analistas no esperan que dicha medida calme a los mercados y no ven que los bonos locales se vean beneficiados por tal medida.

El mercado descuenta con un 100% de probabilidad de que la Fed reducirá nuevamente la tasa de interés en su reunión del 18 de marzo, para dejarlo en el rango de 0,25% y 0,5%. Esto significaría una reducción de 75 puntos básicos, la mayor baja desde 2008. El mercado ve que la Fed está tomando seriamente los impactos económicos globales relacionados por el coronavirus y espera movimientos agresivos en su política monetaria.

Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio considera que la Fed debería tomar alguna medida para frenar el pánico, ya sea una baja de tasa o una restauración de programas de expansión cuantitativa (QE) como los vistos durante la crisis de 2008.

“La fuerte baja del petróleo y los riesgos de recesión podrían ser un argumento válido desde el punto de vista de su mandato de inflación. Pero lo importante acá es que den un mensaje claro respecto de que es lo que están pensando porque el recorte de 50 bps más que calmar asustó todavía más. La respuesta creo yo debería venir más por el lado de la política fiscal, especialmente en Europa”, anticipó el especialista.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS remarcó que el hecho de que la Fed haya bajado la tasa de interés la semana pasada en 50 puntos básicos, en lo que fue la mayor reducción de tasa desde la crisis de 2008, marca que se toman seriamente el impacto que podría tener el virus en la economía.

“Pese a que se estén tomando medidas importantes, los efectos del coronavirus hasta ahora vienen dándose más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda, por lo que debemos aguardar para evaluar los impactos del recorte”, explicó Franco.

Lo cierto es que la reducción de tasa de interés que llevó a cabo la Fed la semana pasada no logró realmente reducir la volatilidad. De hecho, en la última semana, el índice de volatilidad (VIX), superó la barrera de 45 puntos, lo que significa el nivel más alto desde 2008 y en medio de caídas importantes en las acciones mundiales.

Fuerte caída de la tasa americana a 10 años

Las preocupaciones de la Fed también se vislumbraron en el mercado con caídas de las acciones junto con fuertes caídas en los bonos del tesoro americano. Los inversores buscan protección en medio de contextos de volatilidad. La tasa a 10 años quebró la barrera de 0,5%, siendo este su menor nivel en la historia. Las demás tasas dentro de la curva americana tambien cayeron y toda la curva quedó operando con tasas debajo del 1%.

Diego Falcone, head estratega de Cohen explica que este contexto es más bien un viento de frente para los activos locales.

“Hay una diferencia entre una tasa americana que se mantiene estructuralmente baja por cuestiones demográficas y otra por contexto de pánico. Es decir, un mundo donde hay mayor envejecimiento requiere menor inversión y las empresas demandan menos fondo para invertir, haciendo que se presione menos la tasa de EEUU. Ese escenario sería positivo, dejando a las tasas estructuralmente en niveles bajas. Ahora bien, hay una gran diferencia cuando la baja de tasa se da por compra de pánico, como lo que estamos viendo ahora. Los inversores no les importa comprar bonos a 10 años con tasas de 0,5% con tal de no ver caídas en el precio de sus activos. Este escenario no es viento de cola sino viento de frente para Argentina”, explicó Falcone.

Desde un bróker local señalaban cuestiones similares a lo remarcado por Falcone y explicaban que actualmente la volatilidad a Argentina no le viene bien y que una baja de tasas no le serviría para mejorar la actualidad y perspectivas de la deuda local.

“No creemos que una baja de tasas de la Fed haga mas atractivo a los bonos argentinos. La 10Y cae a mínimos históricos porque los inversores no quieren activos de riesgo. Compran bonos a 10 años con pendientes a 0,5% y no están en búsqueda de riesgo. Esto no es bueno para nuestro país y complica las negociaciones de la deuda. Es bueno que la tasa este tan baja aunque no es bueno que dicha baja se haya generado por escenario de pánico. El balance final para Argentina es negativo”, explicaron.

Impacto en los bonos argentinos

Los bonos argentinos no pudieron escaparle a la volatilidad y se vio como el riesgo país subía mientras los bonos argentinos se desplomaban. Los bonos argentinos acumulan caídas superiores al 15% en las dos ultima semanas.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicó que las bajas de ayer –de entre 6/12%, que se extienden hasta el 17% si tomamos el mes- llevó a los bonos más largos a perforar los mínimos vistos por noviembre, mientras que la parte media y corta quedó unos u$s 3 a u$s 4 por arriba en líneas generales.

Nicolas Chiesa, director de PPI señalaba que dependerá de si la baja de tasas actual de la Fed es una reacción de corto plazo o si más bien, se trata de políticas de mayor plazo. Si este último fuera el caso, y Argentina reestructura satisfactoriamente su deuda, el país podría aprovechar el contexto.

“Creo que si la baja de tasas viene para quedarse, sumado a que es esperable que empiecen a inyectar dinero y hacer planes fiscales como sucedió en algún momento del 2008, en ese caso, volveríamos a un mundo con tasas muy bajas. Si Argentina logra resolver de buena manera la reestructuración de su deuda, entonces podría aprovecharse de un mundo de tasas bajas. Lo que no termina de estar claro es si la baja de tasas viene para quedarse o si es una reacción de corto plazo para luego reacomodarse. Si viene para quedarse Argentina podría aprovecharlo, si es que se hacen las cosas bien, naturalmente”, explicó Chiesa.

Finalmente, desde un banco local consideraron que una potencial baja de la tasa de la Fed no llegaría a calmar especialmente a los mercados.

“No los cambio cuando bajó la tasa la semana pasada. El mercado está muy revuelto y desenfrenado, la volatilidad va a seguir a pesar de medidas de la des. Está baja fenomenal del mercado en el límite obliga al gobierno a arreglar con los bonistas antes que después”, sostuvieron desde la mesa de operaciones de un banco local.