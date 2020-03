Franco Moccia: "Deberíamos haber sido más conservadores en lo fiscal y más laxos en lo monetario"

La Fundación Pensar, el think tank del PRO, fue la carta de Mauricio Macri para llegar a la Rosada en 2015, con el argumento de tener un programa de Gobierno y un equipo técnico preparado. Tras cuatro años en el poder, la Fundación regresa: analiza los errores económicos de la gestión Cambiemos y proyecta nuevos programas de gobierno, en base a la experiencia de la gestión. Su titular, el ex ministro porteño, Franco Moccia, ya entrevistó a 60 ex funcionarios de Cambiemos, como Nicolás Dujovne, y cuenta con el ex ministro Hernán Lacunza en Economía.

-¿Cuál será el rol de la Fundación en este segundo capítulo?

-El objetivo de la Fundación es construir los planes de gobierno para 2023. Desde la oposición el objetivo es generar políticas públicas que nos permitan implementar planes de gobierno para el que gane la interna de Juntos por el Cambio en el 2023. Somos una Fundación partidaria y trabajamos en conjunto con la Fundación de los radicales y de la Coalición Cívica para que los planes que implementemos sean de los tres espacios.

Tenemos un montón de ventajas respecto a 2015. Antes, solo teníamos la experiencia de Ciudad, que obviamente son canchas muy distintas. Ahora tenemos experiencia de haber estado. Tenemos esas ventajas: gente con experiencia, aprender lo que salió bien y mal y trabajar en conjunto con los socios. Eso no se hizo en 2015. La coalición se armó muy al final y los planes los armábamos dentro de Pensar: PRO puro.

-La economía tuvo malos resultados durante el gobierno de Macri.

-Hubo temas de estructura, de la combinación de la política fiscal y monetaria desde el inicio. Hubo bastante debate sobre si apretamos mas la canilla monetaria y menos la fiscal al principio. La combinación de las dos canillas de agua fría y caliente… Si ves la proyección de la reducción del déficit primario, arrancamos con lo que parecían 5 pero eran 7 puntos de déficit primario y terminamos en 0.4. Es una mejora importantísima. Pero el punto es que lo hiciste muy fuerte al final. Si lo hubieras hecho de otra manera hubiera sido menos traumático, en comparación con cómo lo hicimos después de que cerró el mercado en 2018. El otro tema es que fuimos exitosos los dos primeros años atrayendo capital financiero. Pero no fuimos tan exitosos atrayendo inversiones. Excepto en sectores donde se hicieron acuerdos específicos como Vaca Muerta.

-Así como lo atrajeron, el capital financiero también se fue.

-Cuando se cerró el mercado y con la sequía (2018), ahí se fue el capital financiero también. Tuviste que acelerar el ajuste fiscal porque no tenías crédito. La discusión de la deuda es importante. Pero al final la deuda es la suma de todos los déficits anteriores.

-De sus charlas con 60 ex funcionarios de Macri, a qué conclusión llega. ¿Qué políticas deberían haber aplicado desde 2015?

-Deberíamos haber sido más conservadores en lo fiscal al principio y un poco más laxos en lo monetario. Es una combinación.

-¿Es lo que recoge de las entrevistas?

-Sí. Igual lo vamos a discutir. También el tema de la organización, de la división de ministerios, lo miraría distinto. En un momento tuvimos Hacienda, Finanzas, Producción… Y la mayor parte del gasto era en lo social. Los (Ministerios) gastadores eran Desarrollo Social, Energía y Transporte por los subsidios. Si sos dueño de la política fiscal (como lo es un Ministerio de Economía), tenés que tener una pata en cada uno de esos tres. Tenés que tener una buena coordinación fiscal porque lo que te ordena las prioridades es cuanto podés repartir.

-¿Falló la comunicación?

-La organización, la estrategia, sí.