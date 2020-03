Prórroga del incentivo para fabricar Bienes de Capital

Con el objeto de mejorar la competitividad de la industria local productora de bienes de capital y lograr su participación en condiciones equitativas en la provisión de estos bienes, el Dto.96/2020 (BO.20.01.20) dispone una nueva prórroga de la vigencia del Dto.379/01, hasta el 31 de diciembre del corriente año, fijando su vigencia a partir del 1° de enero y estableciendo como fecha límite de solicitud del beneficio del Bono de Crédito Fiscal (BCF) el 31.03.21, contemplando, además, un plazo máximo de 1 año para la emisión de las facturas, contado en forma retroactiva a la fecha de presentación.

Recordemos que el Dto.379/01 creó un régimen de incentivo para los fabricantes de bienes de capital comprendidos en el Anexo I (1) de la Resolución del ME Nº 8/01, sustituida por el Art.1º de la Resol Nº 27/01, que contaren con establecimiento industrial radicado en el país son los únicos sujetos beneficiarios.

Considerando esta nueva prórroga, hemos considerado oportuno efectuar algunos comentarios referidos al uso eficaz y eficiente de los incentivos fiscales a la inversión en países de bajo ingreso (recogiendo informes recientes de carácter internacional) considerando la actual coyuntura económica del país, y además describir las principales características de este beneficio que mantiene su continuidad en el tiempo como herramienta importante de estímulo para las industrias involucradas en la producción de estos bienes, que la norma detalla en el ya citado Anexo I.

Incentivos Fiscales como herramienta de desarrollo económico

1. Definición y consideraciones generales

Los incentivos fiscales se pueden definir como tratamientos especiales que el Estado otorga a ciertas actividades económicas o regiones, como así también a sectores que considera prioritarios, con el objetivo de atraer inversiones y lograr su desarrollo, es decir, herramientas de fomento seleccionadas para determinados sectores, regiones o actividad específica.

Jiménez y Podestá, en su trabajo titulado "Inversión, incentivos fiscales y gastos tributarios en América Latina", (CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, Marzo de 2009), señalan que los incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: a) exoneraciones temporales de impuestos y reducción de tasas; b) incentivos a la inversión (depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo), c) zonas especiales con tratamiento tributario privilegiado (impuesto a la renta, impuesto al valor agregado) y d) incentivos al empleo (rebajas en impuestos de mano de obra).

La adopción de estos instrumentos tienen por objetivo principalmente aumentar la inversión; promover exportaciones; desarrollar ciertas zonas con desventajas sociales o económicas; lograr una mayor industrialización; generar el aumento del empleo; y especialmente obtener una mayor diversificación de la estructura económica, agregando cuestiones de carácter político estratégicas.

La contrapartida de la aplicación de estos incentivos, es el "Gasto Tributario" (terminología que no comparto) que estaría determinado por el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo especial en los incentivos creados. Señalo que no comparto esta denominación utilizada por gran parte de la doctrina, ya que si no existiera el incentivo no habría actividad y en consecuencia tampoco existirían los ingresos tributarios (particularmente creo que debería hablarse de "Inversión Tributaria), por lo que parece que solo sería aceptable hablar de ecuación final de su aplicación.

A pesar de ser reiterativos, los incentivos que sean implementados deben cumplir requisitos básicos que hacen a la gestión y administración que coinciden con los detallados en el trabajo mencionado al final de esta nota titulado "Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe de la CEPAL y Oxfam" que hace referencia a diez principios para promover una mejor gestión y administración. Pero considerando la experiencia de nuestro país en la aplicación de los mismos, creo que especialmente deben considerarse algunas condiciones básicas, como ser su publicidad e inclusión en los planes de estudios, aprobación parlamentaria, unificar su organismo de aplicación, transparencia, asignación y evaluación económica de los mismos para verificar el cumplimiento de sus objetivos, y especialmente evitar maniobras elusivas, aplicando las mayores sanciones en el caso de defraudaciones.

Para finalizar, todo esto debe estar acompañado con una reforma tributaria seria, perdurable en el tiempo (evitando los parches introducidos en los últimos años) y adaptado a la actualidad de las formas de operar en el mundo y en el marco de competitividad actual, cuyo principal eje debe ser la creación de trabajo y para ello es indispensable pensar en un tratamiento específico para las PyMEs, que como es sabido son las creadoras de la mayor cantidad de empleo en el mundo, fijando un sistema diferenciado en el tratamiento de cada impuesto, cumpliendo con los principios igualdad y equidad de la CN.

2. Evaluación y Gastos tributarios.

El informe de Gastos Tributarios 2010, la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 2009, Perú) señala que dicho gasto se refiere al uso de tratamientos tributarios preferenciales que reducen o anulan el pago de impuestos, con la finalidad de alcanzar objetivos extra-presupuestarios, con una transferencia de recursos económicos desde el Estado hacia ciertos sectores beneficiados de la sociedad. Como consecuencia de ello, se afecta negativamente el flujo de ingresos que financian el Tesoro Público, restringiendo la capacidad del Estado de cumplir con su función distributiva a través del Gasto Público Directo.

Como vemos, está opinión está directamente relacionada con el aspecto del resultado matemático, cuando en algunos casos muy especiales, ésta relación solo debería ser una referencia de evaluación y análisis, pero a pesar de poder resultar negativa, podría decidirse llevarla a cabo, teniendo en cuenta otros factores, ya mencionados, que resultan imprescindibles para el Estado.

En un reciente trabajo, titulado "Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe" de la CEPAL y Oxfam, establece que los países de la región necesitan alcanzar una mayor movilización de recursos para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello es fundamental que generen las condiciones y políticas adecuadas en pos de atraer la inversión extranjera directa como así también que busquen fortalecer la recaudación tributaria, incluida la limitación o eliminación gradual de aquellos gastos tributarios que no sean costo-efectivos. El objetivo de esta investigación es analizar la política de incentivos tributarios para alcanzar el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental.

En su resumen el análisis señala, que no todos los incentivos tributarios a las empresas son iguales en el sentido de su capacidad para fomentar la inversión, por lo que en términos generales, los países deberían priorizar aquellos instrumentos que suelen ser más efectivos, debido a que su diseño los vincula a la magnitud de la inversión realizada y reducen el costo del capital, como las deducciones, los créditos tributarios y los esquemas de depreciación acelerada. No obstante, su efectividad debería determinarse caso a caso con las correspondientes evaluaciones costo beneficio.

Respecto de la efectividad de la política de incentivos tributarios, concluye que depende, en gran medida, de una buena gobernanza en su diseño, definición, implementación, gestión, seguimiento y evaluación, donde los aspectos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre actores clave adquieren particular relevancia.

3. La intervención del Estado en la economía de los países.

Resulta importante destacar, algunas consideraciones sobre este tema, debido a que cada vez que se presenta el Estado interviniendo en la economía, surgen las distintas posiciones por parte de los economistas.

Para no extenderme en este tema, reitero, conceptos de diferentes opiniones publicadas en este tema por prestigiosos especialistas tributarios, los cuales comparto, siempre que las medidas o intervenciones del Estado son efectuadas con el equilibrio que se debe realizar, ya que el equilibrio significa lograr acercarse al óptimo de una decisión, sin tomar posturas extremas que por lo general han resultado negativas, a lo que agrego que en una situación a nivel país en el cual la economía exige un importante ajuste en los gastos, resulta necesario evaluar con especial atención qué regímenes de promoción ameritan continuidad.

Dino Jarach, establece que la actividad financiera del Estado puede - también - proponerse el objetivo de contribuir, con el instrumento del gasto, del recurso, o de ambos, a la estabilización de la economía, esto es, el nivel de precios y del empleo - plena ocupación - como también de la balanza de pagos.

En el trabajo titulado "Política fiscal crecimiento a largo plazo"(publicado por el Dpto. de Asuntos Fiscales del F.M.I.), los autores Vito Tanzi y Howell H. Zee sostienen que "la política impositiva podría tener un impacto significativo tanto sobre la acumulación de recursos como sobre el progreso tecnológico mediante el otorgamiento de incentivos fiscales, que de una forma u otra existen en casi todos los países (desarrollados y no desarrollados) para promover actividades de tipo inversión e investigación y desarrollo.

Régimen de incentivo a la fabricación de Bienes de Capitala – Aspectos relevantes de su vigencia hasta el 31.12.20.

El Decreto 96/2020 (BO.22/01/20) prorroga hasta el 31.12.20, el Dto.379/01 y sus posteriores modificaciones, extendiendo la vigencia del régimen, y establece como fecha límite de solicitud del beneficio el 31.03.21, contemplando, además, un plazo máximo de 1 año para la emisión de las facturas correspondientes, contado en forma retroactiva al momento de la presentación.

Recordemos que el objetivo para cual fue creado es la de mejorar la competitividad de la industria local productora de bienes de capital (sector estratégico para el desarrollo económico), además de ser proveedora de todas las cadenas productivas, y que su progreso técnico impacta positivamente en la economía del país y permite que pueda participar en condiciones equitativas en la provisión de tales bienes, promoviendo así su fabricación nacional, determinando su instrumentación por la emisión de un BCF, incentivando la competitividad local, teniendo en cuenta que, en el ámbito del Mercosur no existe impedimento o traba alguna para mantener vigentes los regímenes de promoción en materia de bienes de capital establecidos por cada Estado Parte, y además de prorrogar el beneficio complementario de su incremento hasta un 15% de su cuantía en los casos que se acredite, la realización de inversiones destinadas a la mejora de la productividad, la calidad y la innovación en procesos y productos.

a) Beneficio:

· El BCF podrá ser aplicado al pago de impuestos nacionales.

· Cálculo del mismo se realizará conforme el siguiente esquema:

1. Para solicitudes de emisión de BCF por facturas emitidas hasta el 31.12.20, el beneficio será equivalente al 50 % del valor que resulte de la sumatoria de los siguientes componentes aplicables al valor de los bienes de capital alcanzados:

I. del 6% (sin modificaciones) del importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los insumos, partes o componentes de origen importado incorporados al bien, que hubieren sido nacionalizados con un derecho de importación del 0%.

II. del 8% (sin modificaciones) del importe señalados en el punto I y el valor de los insumos, partes o componentes que hubieren sido nacionalizados con un derecho de importación superior a 0 %.

2. Para las solicitudes de emisión de BCF de empresas calificadas como MiPyME de (Art.2, Ley 24.467) por el mismo período señalado en 1), el beneficio será equivalente al 60% el valor que resulte de la sumatoria de los componentes I y II citados en el punto I anterior.

· Beneficio Adicional: el beneficio que resulte de los señalado en el punto 1, según corresponda, podrá ser incrementado hasta en un 15 %, siempre que acrediten, con cada solicitud, la realización de inversiones destinadas a la mejora de la productividad, la calidad y la innovación en procesos y productos, con el alcance, las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.

A tales efectos, podrán computarse hasta un equivalente del 70 % del valor de las inversiones realizadas en innovación, investigación y desarrollo tecnológico, facturadas y efectuadas a partir del día 1° de enero de 2019 y debidamente acreditadas, las cuales deberán encontrarse asociadas a proyectos y servicios tecnológicos desarrollados por Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) habilitadas según lo establecido por la Ley N° 23.877 y su modificatoria, u organismos o entidades inscriptos en el Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (ROECyT) creado por la Ley N° 25.613, que acrediten capacidades técnicas vinculadas al desarrollo de la actividad sectorial, conforme los criterios que defina la Autoridad de Aplicación.

Bienes Comprendidos:

· Ventas de los bienes nuevos, de producción local, comprendidos en el anexo del presente decreto (bienes fabricados clasificados en el listado anexado al Dto.229/18)

· Destinado a inversiones en actividades económicas que tengan lugar en el territorio nacional, pudiendo realizarlas directamente los fabricantes o a través de sus concesionarios o representantes.

· Bienes que formen parte de líneas de producción completas y autónomas en la medida que cumplan los requisitos: que sean fabricados en el país y se encuentren afectados a nuevas plantas industriales o ampliación o modernización de plantas ya existentes destinadas a la producción de bienes tangibles.

Quedan excluidos el transporte de los bienes y las obras civiles e instalaciones auxiliares correspondientes a obras complementarias de las líneas de producción completas.

Inscripción al régimen

Los solicitantes del BCF deben inscribirse al "Registro de Empresas" locales fabricantes de los bienes comprendidos en el Anexo.

Características del Bono del Crédito Fiscal

· Nominativo, pudiendo ser cedido a terceros una única vez. En este punto, recordamos que el Dictamen Nº 14/10 del 20.02.10 (DAT) respecto del procedimiento de transferencia de bonos fiscales y la responsabilidad del cesionario, entendió que la aplicación por parte del cesionario de los BCF cedidos por los beneficiarios del régimen, surtirá los efectos de pago sólo en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos, siendo que de ser observados con posterioridad los mismos, corresponde la intimación de pago al cesionario en los términos del Art.14, Ley 11.683 y eventualmente la aplicación al cedente de la responsabilidad solidaria.

· Utilización: para el pago del impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, I.V.A., impuestos internos (saldo de DDJJ y anticipos).

· En importaciones, para el pago a cuenta de ganancias, I.V.A., sus retenciones y percepciones.

· Tramitación: se realizan directamente desde TAD (Trámites a Distancia) ingresando el formulario de presentación de comprobantes.

· Presentaciones de solicitudes: Trimestrales, siendo el plazo máximo de un año para la presentación de las facturas, contado en forma retroactiva al momento de la presentación.

· Sobre este valor se debe abonar impuesto a las ganancias y una tasa de auditoria, con lo que el valor efectivo de dicho bono se verá disminuido por estos conceptos.(Consulta del Grupo de Enlace AFIP - CPCECABA (08/08/02): Los Bonos se encuentran gravados por el tributo, al no existir una exención específica.

Procedimiento para obtener los BCF

· Descargar el formulario de presentación de comprobantes (Web de la Secretaría), el cual cuenta con un simulador que verifica los datos, verificando la correcta carga antes de presentarlo. Si la información es correcta, el sistema arroja un código, el cual es necesario para completar el trámite en Trámites a Distancia (TAD).

· Luego del ingresar al TAD con CUIT, se selecciona el trámite "Solicitud de Bono para productores de Bienes de Capital" y se deberá cargar el formulario de solicitud de bonos ya predeterminado en el sistema y adjuntar la planilla de comprobantes citada, para luego ingresar en mis trámites para ver la confirmación. En el caso de incrementos con proyectos de inversión se deberán adjuntar información detallada en la solicitud.

· Antes de la evaluación, se podrá solicitar la presentación de documentación adicional o programar una visita a la fábrica.

· Cumplido el ingreso señalado, se solicitará mediante TAD el pago de la Tasa de Auditoría, que corresponde al 1,5% sobre el monto total solicitado.

· Finalmente la AFIP acreditará los BCF.

Reflexión final

Celebramos la prórroga del beneficio, teniendo en cuenta la especial situación económica del país, lo cual justifica plenamente la misma al favorecer una actividad especial y dinamizadora de la economía, sin dejar de señalar que su prórroga y aplicación no es suficiente, ya que la misma debe ser estrictamente controlada, evitando defraudaciones y siendo rigurosos con el control (tenemos experiencia de denuncias efectuadas no hace mucho tiempo), lo que no significa que la aplicación sea incorrecta, sino que la falta de seguimiento en el cumplimiento de sus normas y de la aplicación de las mismas resulta fundamental para que tengan éxito.

En el trabajo, mencionado al comienzo de esta nota (Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe de la CEPAL y Oxfam) hace referencia a diez principios para promover una mejor gestión y administración y que deberían ser aspectos tenidos en cuenta para este régimen y otros que consideramos necesario crear, ya que esto podría implicar una recuperación más acelerada de la economía como señalara en un artículo recientemente publicado en el Suplemento Fiscal y Previsional del Diario El Cronista del 23 de diciembre del año pasado).