La 125 bis: venganza K y el déjà vu presidencial

Como un virus que se ha mantenido latente durante 12 años y regresa con mayores bríos, la fricción que desgasta el sentido común está de nuevo entre nosotros y el déjà vu que parece estar viviendo Alberto Fernández le está poniendo marco.

“Las patronales rurales”, “barrer a estos parásitos” o el “estamos orgullosos de que nos ataquen” son frases que aparecieron otra vez en el escenario declarativo de los últimos días de la mano de kirchneristas belicosos. Ante un nuevo conflicto con el campo por impuestos que los chacareros dicen no poder pagar, se ha vuelto a hablar de latifundios y de rentas extraordinarias y sólo falta por ahora denunciar los famosos “piquetes de la abundancia”.

Parece claro que los halcones de hoy, casi como una venganza por aquella derrota del año 2008 que, después de 120 días de conflicto innecesario, el campo le infligió en toda la línea al gobierno de Cristina Kirchner, están haciendo su trabajo para agregarle más leña al fuego. Lo que torna más insólitas todas esas declaraciones es que, a la vez, los supuestos adalides de la justicia social que parlotean por estas horas le están dando de comer a su tan odiado Fondo Monetario Internacional, mientras le complican (una vez más) la vida al Presidente.

La grave pelea de hace casi 12 años atrás fue una perla decidídamente negra en la vida política de Alberto F., no solamente porque todo terminó muy mal para el gobierno que integraba sino porque él fue quien pagó finalmente el pato. Zancadilla tras zancadilla, es probable que su interior no haya podido tolerar que haya sido Néstor Kirchner quien le fallara: se sintió al menos destratado y se fue. Con menor calentura, en su libro de octubre de 2011, que en homenaje más reflexivo a su mentor tituló “Políticamente incorrecto”, el actual presidente explica que uno de los motivos de aquella salida fue que era él mismo quien “reclamaba correcciones a nuestro método de disputa”. Si bien Cristina era la Presidenta, la demanda central de Alberto fue hacia el propio Néstor, ya que él bien conocía cómo separaba drásticamente las aguas el santacruceño.

Seguramente por eso y durante varios años, Fernández fue un crítico explícito del proceder de CFK (hay archivos muy flamígeros al respecto), aunque la historia cuenta que supo luego desandar la cuesta para unirse al caudal que le permitió llegar a las instancias presentes y ser el número uno de un gobierno de coalición. Ante todas estas declaraciones que a diario le echan leña al fuego al conflicto con el campo, la mala noticia para el Presidente es que la demanda que escribió en aquel libro subsiste, ya que poco y nada se ha corregido de aquel método ideológico porque probablemente la pelea por la pelea misma es algo constitutivo del ADN kirchnerista. En ese sentido, el ayer le ha llegado de nuevo a Fernández y esta vez para desacomodarle desde adentro un poco más el ritmo bastante pobre que por ahora tiene su gestión.

Aquellos días de 2008 tienen que haber sido traumáticos para el entonces Jefe de Gabinete. Hay que recordar que el doble comando de gobierno que se había instalado por entonces alrededor del ex presidente condicionaba todos los caminos que él decidía seguir para negociar algo positivo con la Mesa de Enlace. Pese a que Fernández se esmeraba en no cortarse solo y en consultarle todo a su jefe político, lo que algunos dirigentes agropecuarios criticaban como debilidad del negociador y se lo endilgaban como un demérito, aquellos halcones de Puerto Madero (Carlos Zanini, Oscar Parrilli, Guillermo Moreno) lo dejaban invariablemente pagando y operaban en su contra ante los medios. Sin mayor vuelo propio cada uno de ellos, no es muy aventurado concluir que todos cumplían a rajatabla las instrucciones de Néstor.

La memoria de este periodista puede certificar un desgastante episodio de ese tipo, tras una flamígera comunicación telefónica que recibió desde el bunker nestorista en su teléfono de la Agencia DyN, seguramente el 6 de mayo de 2008 por la tarde. Ocurrió que en medio de una de las interminables reuniones con los dirigentes rurales de aquellos turbulentos días, Fernández habría admitido ante los ruralistas “errores” en el diseño de las retenciones móviles. Cuando el actual presidente salió a buscar el aval político de Néstor a lo que había negociado para salir del atolladero y quizás a partir de una admisión táctica de circunstancias que matizara algo una eventual marcha atrás, un dirigente le comentó al periodismo el nada menor detalle y la agencia reprodujo de inmediato esas declaraciones.

Por las energías que se gastan, no hay nada peor para la paranoia de un político que tratar de ver quien está escondido detrás de los cortinados. Ellos habían elucubrado que probablemente ese cuarto intermedio era una conspiración del propio Fernández (junto al periodismo, desde ya) para instalar el tema de las correcciones y entonces llegó ese llamado a la redacción destinado a limar su eventual poder: “aunque trabaje para ustedes (por el Grupo Clarín) no le crean nada a Alberto. Se corta solo. Esto no sigue adelante”, dijo el vocero. Por entonces, TN (también de la “corpo”) cubría en directo todas las manifestaciones del campo y ganaba amplias franjas de audiencia. Cuando partía la pantalla para sumar opiniones de la gente, el Gobierno se sacaba y le echaba la culpa a Fernández, Moreno pisaba las resoluciones que había pactado el Jefe de Gabinete, mientras Néstor fogoneaba para que los medios K enfrentaran al campo con la gente. Convencido de que los querían voltear, trataba a medio mundo de “golpistas”.

Estaba claro que el ex presidente no quería capitular ni ante el campo ni ante los medios y, a la vez, que el vínculo entre él y su hombre de confianza se había roto. El 25 de mayo hubo un impresionante acto del campo en la ciudad de Rosario, los gobernadores comenzaron a mostrar otra actitud hacia sus votantes y varios legisladores se empezaron a cuestionar la intransigencia del Gobierno. Hasta la propia Cristina tragó saliva y se mostró algo contemporizadora para levantar la protesta, ya que se retocaron algo las retenciones, mientras la Iglesia reclamó un diálogo “urgente”.

A mediados de junio, Julio Cobos hizo pública la carta en la que hablaba de “intolerancia” y pedía que el tema sea tratado por el Congreso. Nunca se supo quién la inspiró, pero esa instancia le dio aire por un rato al Gobierno, aunque con muchos peronistas en contra (“traidores” para Cristina) estaba entrando en la manga final, camino al matadero. El 15 de julio hubo un acto masivo del campo en Palermo que enfrentó a otro algo más ralo del Gobierno frente al Congreso y en la madrugada de un par de días después, el voto “no positivo” del vicepresidente le bajó el telón a la disputa con este parte final de guerra: se anuló la Resolución 125 y el día 23 renunció Alberto Fernández.

Hoy, el conflicto no luce igual, pero está claro que una parte del Gobierno lo está encapsulando en viejos prejuicios. Mientras el campo denuncia que su contribución al Estado vía impuestos es, en algunos casos, de 70 por ciento de sus ingresos y que los tres puntos extra sobre la soja harían que muchas explotaciones se tornen inviables, es verdad que las economías de menor escala salen aliviadas. Lo cierto es que el complejo agropecuario le suma a las reservas de la Argentina unos 25 mil millones de dólares al año y si se toma como válido el porcentaje su aporte al Fisco sería de 15 mil millones de dólares anuales, esto es dos tercios del gasto social que hoy tiene la Argentina. “Fíjese si somos solidarios”, decía el dirigente de CRA, Gabriel de Raedemaeker.

Pese a circunstancias diferentes y a la posibilidad todavía de mejorar algunas cosas que podrían restarle algo de masividad a la protesta que ya está en las rutas, el proceso actual recuerda en muchas cosas a aquel otro de 2008, como la agresión permanente desde el Gobierno o en este caso desde su periferia. Parece más una provocación al Presidente (como otras a la que lo someten) que una mojada de oreja a los productores. No sea cosa que estas intervenciones destempladas endurezcan mucho más a los ruralistas. ¿Es lo que se busca? Hoy, la instancia es la de haber echado a rodar por la ladera una piedra que se va engrosando en la caída. Con otras dificultades a la vista, otra vez le toca a Fernández frenar la bola de nieve. Aunque los malos recuerdos lo desenfoquen, posee la experiencia de aquellos tiempos, pero esta vez tiene la lapicera. Veremos.