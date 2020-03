Cachanosky alerta que el gobierno usa las retenciones para "vengarse del campo"

El economista Roberto Cachanosky (@RCachanosky) a través de su red social Twitter comparó la recaudación de la soja del año pasado con la futura recaudación de este año. Sostuvo que los tres puntos de aumento a la soja aportarán U$S 500 millones más. En 2019, la recaudación de soja fue de alrededor de U$S 101 mil millones.

"El gobierno se mete en un lío por el 0,5% de incremento en la recaudación", aseveró. "Luce más a venganza que a recaudación", concluyó. El tweet obtuvo 6 mil me gustas, 2,3 mil retweets y 248 respuestas.

Cachanosky es conocido por manifestarse en Twitter y exponer, a través de datos, las problemáticas que atraviesa la Argentina hoy en día.

Hace unos días, el Ejecutivo informó el incremento de tres puntos en la alícuota para la soja y sus derivados. También fueron anunciados reintegros a pequeños productores y bajas en más de 25 productos. Los reintegros se efectuarían en las cuentas bancarias de los productores y se activarán a medida que se comience a exportar. El campo planea un paro el próximo lunes de cuatro días.

El editor del Informe Económico Semanal y activo twittero, recibió muchas respuestas y atendió las preocupaciones de sus seguidores. "Es que de alguna manera quieren castigar a la producción que no los voto", le respondió uno. "Se están suicidando económicamente, pero coincido, basta con ver el mapa y el resultado electoral y se la agarran con el sector agropecuario", contestó.

"Odian al campo"; "Totalmente", asienten.

En la radio 106.7, Cachanosky indagó más en profundidad: "Las principales exportaciones de Argentina son Soja, Trigo, Carne pero no tienen crecimiento", sostuvo. Según el economista, hace 11 años no crecemos al ritmo de los otros país es. "No necesitamos el coronavirus para estar estancados", afirmó en el programa radial.