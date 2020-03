Ordenaron la liberación de Julio De Vido

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quedó en libertad este miércoles por una decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que decidió su excarcelación en la causa Río Turbio. Actualmente se encontraba en prisión domicilaria.

Los jueces del TOF 1, Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico, dispusieron que el ex ministro sea excarcelado "bajo caución juratoria y con la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación" y consideraron que su libertad no pone en riesgo la causa que se encuentra elevada a juicio oral.

Los jueces le mantuvieron, de todas formas, la prohibición de salir del país y dispusieron que el ex funcionario deberá comparecer en forma mensual ante el Tribunbal, según surge del fallo, citado por Télam.

Se trata del caso por el que De Vido perdió sus fueros como diputado nacional y fue apresado el 25 de octubre de 2017, por pedido de la Cámara Federal. Luego quedó procesado en otras causas, como los cuadernos de las coimas y la importación de Gas Natural Licuado.

De Vido estaba detenido con una pulsera electrónica en su casa de la localidad bonaerense de Zárate desde diciembre pasado, luego de estar dos años en la cárcel federal de Marcos Paz. Esa detención domiciliaria era la única restricción que pesaba sobre el ex ministro, que ahora quedó libre

Se trata de la segunda excarcelación otorgada al ex funcionario desde el retorno del peronismo al poder, el 10 de diciembre pasado. El 14 de diciembre del año pasado la Cámara Federal de Casación le había indicado al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que haga efectiva las excarcelaciones en dicha causa.

La causa

En el caso se envió a juicio a De Vido, a su ex mano derecha Roberto Baratta y otros 17 procesados por presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).

La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria "cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional "concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal" que debían destinarse a la reconversión del yacimiento carbonífero y habrían sido desviados.

Esto ocurrió a través de un convenio firmado con la Facultad Regional Santa Cruz, de la Universidad Tecnológica Nacional, y la "Fundación Facultad Regional Santa Cruz". "Ello en connivencia con funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz, y los fundadores, directivos y empleados de la referida Fundación", sostuvo el juez de la causa, Luis Rodríguez.

El perjuicio a las arcas del Estado Nacional asciende, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.000. El importe se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por "gastos administrativos" que ascienden a $ 91.990.000 y $ 84.083.000, respectivamente.

A través de esa maniobra, "se celebraron convenios por un monto total $ 4.866.400.000, de los que se facturaron $ 1.379.923.949", detalló Rodríguez, en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Y añadió: "El perjuicio a las arcas del Estado Nacional asciende, en principio y cuanto menos, a la suma de $ 176.074.000".

El importe "se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por "gastos administrativos" reconocidos en los convenios investigados en el sumario, que ascienden a $ 91.990.000 y $ 84.083.000, respectivamente".

"De acuerdo a lo informado por la Sigen, además, existe un monto de $ 88.320.750 en concepto de 'gastos administrativos' que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT", explicó.

Además de De Vido y su entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Baratta, fueron enviados a juicio los entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, el interventor de YCRT Pérez Osuna, el decano de la Facultad Regional de Santa Cruz de la UTN, Martín Juan Goicoechea, el Coordinador General de YCRT Miguel Ángel Larregina y la responsable de la Delegación Buenos Aires de YCRT, Marta Nilda Pérez.