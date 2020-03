Bienes Personales: a semanas del plazo de repatriación, advierten por indefiniciones de la norma

El 31 de marzo es la fecha límite para concretar la repatriación de fondos en el exterior que representen al menos el 5% del total de los activos fuera de la Argentina.

Esa operación permite no pagar la tasa duplicada de Bienes Personales y abonar el impuesto como si estuvieran dentro del territorio nacional, dados los cambios introducidos por el gobierno de Alberto Fernández. No obstante, la falta de precisiones al respecto enciende las alarmas entre los analistas.

A través del decreto 116 (modificatorio del 99), el Ejecutivo dispuso tres senderos posibles para el 5% repatriado: puede volcarse al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para ser pesificado, invertirse en fideicomisos orientados a la producción del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y mantener la posición hasta el 31 de diciembre o suscribir a fondos comunes de inversión "que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV)".

Sin embargo, la falta de detalles del destino que pueden tener estos fondos que vuelven al país preocupa a expertos en la materia.

César Litvin, CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados, rechazó la opción de vender los activos en el MULC, dada la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar contado con liqui, y criticó la ambigüedad de los otros dos caminos.

Es que la norma no puntualiza qué fideicomisos ofrece el BICE ni cuáles son los requisitos de la CNV a los que tendrán que ajustarse los fondos comunes de inversión pasibles de ser destino del dinero repatriado y faltan apenas casi cuatro semanas para que el programa expire.

"Estamos a poco y nada del plazo, y todavía no sabemos qué tipo de fideicomiso hará el BICE, aunque ya deberíamos saberlo, y lo mismo ocurre con la tercera opción dado que no se conocen todavía los requisitos que impondrá la CNV", señaló en una conferencia sobre los cambios impositivos en Ganancias y Bienes Personales, brindada en el Four Seasons.

Y agregó: "Pensábamos que a esta altura íbamos a tener más información. Necesitamos más datos, estamos hablando de repatriación de moneda dura y no sabemos qué regresa de ese dinero a nuestro patrimonio. ¿La inversión en los fideicomisos del BICE serán en pesos o en dólares? ¿Cuándo voy a poder salir de esa inversión? ¿En qué moneda?"

Litvin destacó la ocasión en la que la Corte Suprema de Justicia (CSJN) declaró que la conversión de los plazos fijos a títulos públicos a través del Plan Bonex en 1990 no fue confiscatoria, lo que a su entender constituye un "precedente importante" de cara a eventuales arbitrariedades por parte del Gobierno que atenten contra la libre disposición que puedan tener los contribuyentes de sus bienes repatriados.

"Nadie va a defender al contribuyente en caso de que el Gobierno quiera utilizar estos fondos repatriados ante una eventual crisis de financiamiento", dijo.