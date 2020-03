El Gobierno intenta que el nuevo programa con el FMI cuente con "diseño" argentino

En Casa Rosada pujan por un programa nuevo, que sea "diseñado por argentinos", mientras negocia con el FMI.

Según fuentes del Gobierno, el presidente Alberto Fernández ha planteado este concepto frente a los representantes de la institución financiera. La idea sería que los programas estandarizados que ofrece el FMI (como SBA o EFF) no tienen buenos resultados en la Argentina. De hecho, que al ser un caso particular, es necesario que el programa que acuerden con el FMI cuente con "diseño argentino", ya que son quienes mejor entienden los problemas de la economía. Por tanto, el desafío para la Casa Rosada es conseguir un programa no estandarizado con el Fondo, que tenga en cuenta las particularidades de la economía nacional.

Esa sería parte de la negociación que está teniendo el Gobierno con la nueva misión del FMI que arribó ayer, con el encargado de Argentina, Luis Cubeddu, y la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack. Mientras los referentes evalúan la economía, también discuten el formato del nuevo programa.

Hasta el momento, la Argentina firmó un Stand By Arrangement en 2018, que exigía austeridad fiscal, un camino que este gobierno ya anunció que no tomará en el corto plazo. Por tanto, el SBA está prácticamente parado, según comentó el ex director del Hemisferio Occidental del Fondo a El Cronista, Claudio Loser. "En términos legales el programa sigue en pie hasta que termina o que haya un pedido del país o la gerencia para cancelarlo", explicó. Tal vez este sea un paso que acuerde.

Dos aspectos consideran como positivos en la relación con el FMI, según cuentan cerca del Presidente. Uno es que el Fondo se muestra receptivo ante cada intento de comunicación que plantea el Gobierno. Este es un aspecto que cuestionan cerca del ex presidente Mauricio Macri. "El FMI es una oficina burocrática, que no responde con velocidad a las urgencias. En la corrida de abril de 2019, no nos dejaban intervenir", recuerdan desde el PRO. Y agregan que el FMI recién actuó cuando la devaluación ya se había efectuado. El otro aspecto es que la directora Kristalina Georgieva parece "comprender perfectamente" la situación "dramática" que vive la economía argentina.