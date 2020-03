La Fed redujo en 50 puntos básicos su tasa de interés, el mayor recorte de emergencia desde la crisis financiera

Tal como se venía especulando en los mercados financieros internacionales, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) decidió este martes recortar en 50 puntos básicos su tasas de interés, a un rango objetivo de un 1% a un 1,25%. La medida constituye el mayor recorte de emergencia desde la crisis financiera de 2008 y responde al compromiso adoptado por los Bancos Centrales de las principales economías del mundo de tomar todas las medidas a su alcance para contrarrestar los efectos del coronavirus.

La decisión, que fue tomada por unanimidad, tiene por objetivo ayudar a estabilizar la economía y los mercados financieros globales. “El coronavirus plantea riesgos en evolución para la actividad económica. A la luz de estos riesgos y en apoyo de alcanzar sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios, la Fed decidió hoy reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en medio punto porcentual”, indicó la Reserva Federal estadounidense a través de un comunicado.

Pese a que la Fed indicó que los fundamentos de la economía norteamericana se mantienen sólidos, explicó que su decisión responde al hecho de que el "coronavirus plantea riesgos para la actividad económica". Y en ese sentido, el banco central estadounidense agregó que el comité de política monetaria sigue de cerca los acontecimientos y actuará como crea apropiado para respaldar a la economía.

La medida de la Fed se conoce antes de su próxima reunión programada para el 17 y 18 de marzo y refleja la urgencia con que siente que debe actuar para evitar la posibilidad de una recesión mundial.

Cabe recordar que este martes autoridades del G-7 habían indicado que adoptarán todas las medidas posibles para proteger la economía mundial de la propagación del brote. En esa dirección, Australia ya redujo las tasas a un mínimo histórico, mientras que la Fed, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo se comprometieron a actuar. Ante ello, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había instado a la Reserva Federal a "reducir las tasas a gran escala".

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!