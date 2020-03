La CAF prestará más de u$s 700 millones a la Argentina: en qué se usarán los fondos

La Corporación Andina de Fomento (CAF) le prestará a la Argentina más de u$s 700 millones para proyectos en educación, integración socio-urbana, agua e infraestructura, informó hoy el banco de desarrollo de América Latina.

La firma de los créditos se hizo esta noche en un acto en Olivos, encabezado por el presidente Alberto Fernández y el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza.

Estuvieron presentes, además, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y e gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



Los fondos serán para desarrollar el llamado “Programa Federal de Infraestructura regional (PFIR) por u$s 300 millones; el Programa de Integración Socio-Urbana: Villa 20, Villa Rodrigo Bueno y Villa Fraga de la Ciudad de Buenos Aires, por u$s 100 millones; el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace) en la provincia de Jujuy por u$s 100 millones; un Proyecto de Mejoramiento del suministro y de la Calidad del recurso hídrico en la localidad de Bahía Blanca (u$s 130 millones); y el Proyecto de Renovación del Ramal M - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano - Ferrocarril Belgrano Sur Fase II (u$s 75 millones).

“Más de 1,5 millones de argentinos se beneficiarán”, dijeron desde la entidad crediticia.

Más en detalle, los distintos programas suponen “iniciativas para construir 103 nuevos edificios educativos, el reacondicionamiento de 130 kilómetros de carreteras, el aumento en la generación y transmisión de energía; avanzar en la renovación del ferrocarril Belgrano Sur; más de 3.000 soluciones habitaciones entre otras obras de integración socio-urbana y la ejecución de un proyecto para el mejorar el abastecimiento hídrico en la Provincia de Buenos Aires”, enumeraron.

En los últimos cinco años (2014-2018), CAF aprobó operaciones para Argentina por u$s 4.696 millones, lo cual representa un promedio de u$s 939 millones por año, equivalente al 8% del total aprobado en dicho período. Al cierre de 2018, la cartera de préstamos e inversiones de Argentina alcanzó u$s 3.578 millones, un 14% de la cartera de préstamos e inversiones de CAF.

Las características de los contratos firmados son:

‘ Cerca de 50.000 personas de Villa 20, Villa Rodrigo Bueno y Villa Fraga se beneficiarán con viviendas nuevas; la provisión de infraestructura básica de servicios urbanos tales como agua potable, alcantarillado, electricidad; y la construcción y apertura de calles y pasajes, entre otros. Con esta iniciativa se construirán alrededor de 1.700 viviendas nuevas y se mejorarán alrededor de 1.500 viviendas existentes; se canalizarán y tratarán las aguas residuales de más de 9.000 personas que hoy vierten sus efluentes domésticos directa o indirectamente al Río de La Plata, y se instalarán redes de agua y alcantarillado, alumbrado público, y redes de gas, se construirán calles y veredas, plazas y espacios para la recreación y esparcimiento.

‘ El Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace) en la Provincia de Jujuy, contempla la construcción, equipamiento escolar y tecnológico de 103 nuevos edificios educativos (jardines, primaria, secundaria y secundaria rural) en las 4 regiones provinciales (los Andes, el Altiplano, las Quebradas y los Valles), así como estrategias de calidad y pertinencia educativa. La iniciativa también contempla la implementación de nuevos diseños curriculares, capacitaciones a docentes y directivos, y equipamiento educativo específico por nivel y modalidad para la actualización de las habilidades y competencias básicas necesarias para los requerimientos de la vida actual y el mercado laboral, que beneficiará a más de 260 mil niños y adolescentes; y 31.680 docentes y directivos de 1.268 instituciones educativas.

‘ El Programa Federal de Infraestructura Regional (PFIR), prevé intervenciones multisectoriales en distintas provincias que beneficiarán a cerca de 800 mil personas. La iniciativa comprende cuatro ejes de intervención: El primero de ellos, transporte, está orientado a mejorar las condiciones de tránsito mediante obras viales orientadas al reacondicionamiento de 130 kilómetros de rutas provinciales. El segundo eje, comprende obras en el sector energético, destinado a aumentar la capacidad de generación y transmisión de energía. El tercer eje se concentra en el sector de agua y está orientado a mejorar el manejo de los recursos hídricos a través de diversas obras de potabilización, saneamiento, intervenciones en algunos sistemas de defensa aluvional, así como la construcción de varios acueductos. Finalmente, se estipulan obras de infraestructura clave para el desarrollo de la actividad turística interna.

‘ El Proyecto Ferrocarril Belgrano Sur - Fase II prevé la renovación integral del Ramal M, desde la estación Tapiales hasta la estación Marinos del Crucero General Belgrano, en la que se destacan intervenciones como la renovación de vías (47 km); la duplicación de vías (6 km); el señalamiento integral del tramo; la renovación o mejoramiento de 25 pasos a nivel; la remodelación de la estación Marinos del Crucero Gral. Belgrano; y el mejoramiento del entorno urbano de la estación Aldo Bonzi (18.000 m2 de áreas que incluyen veredas, calles y espacios verdes); entre otros. Se espera beneficiar a más de 3,5 millones de personas por año.

‘ El Proyecto de mejora del suministro hídrico en la localidad de Bahía Blanca, Etapa II, contempla obras de mejora de la infraestructura existente que permitirán: abastecer a estas nueve localidades, el aumento de capacidad de almacenamiento de agua apta para su distribución y consumo por la población y la industria, reducir drásticamente las pérdidas del sistema y. Los fondos permitirán, además de acometer las obras de infraestructura, realizar estudios técnicos y gestionar el programa.