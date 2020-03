El rojo comercial con Brasil llega a u$s 63 millones

La balanza comercial con Brasil arrojó para la Argentina un déficit de u$s 45 millones en febrero, producto de realizar exportaciones por u$s 758 millones e importar por u$s 803 millones, según informó ayer el Ministerio de Economía del país vecino. Así, el primer bimestre de 2020 acumuló un rojo de u$s 63 millones, fundamentado en ventas totales por u$s 1419 millones y compras por u$s 1482 millones.

"Con este resultado, el déficit comercial de febrero implica un deterioro de u$s 85 millones con respecto al superávit de u$s 40 millones registrado en igual mes de 2019, mientras que, en el acumulado del año, el saldo comercial registra un deterioro de u$s 225 millones con respecto al mismo período del año previo", informó la consultora Abeceb.

La relación con el principal socio comercial del país se deterioró en estos meses por el derrumbe de las exportaciones argentinas, que cayeron 6,2% en febrero y 12% en el bimestre. Argentina es el tercer mayor socio de Brasil, detrás de China y los Estados Unidos. Las ventas de trigo, automóviles, autopartes, naftas, cebada, polímeros plásticos, frijoles y aluminio no alcanzaron para compensar la suba de 4,1% el mes pasado y de 1,7% en el primer bimestre en las compras de alcoholes acíclicos, tractores, vehículos de carga, aluminio industrializado, maquinaria agrícola, hierro y chasis de automóviles, entre otros productos.

Según la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil, el 4,8% de las exportaciones de enero y febrero de ese país tuvieron como destino a la Argentina, el mismo porcentaje que representó en las importaciones.

Los términos del intercambio estuvieron marcados por el incipiente atraso cambiario en Argentina y la fuerte devaluación del real en Brasil. En los últimos días de febrero, el Banco Central (BCRA) dejó correr al peso después de meses en los que la cotización minorista había quedado clavada en $ 63, con un férreo control cambiario y alta inflación. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, desde el comienzo de 2020 el real se depreció desde los R$ 4,02 por dólar hasta los R$ 4,50 al cierre de febrero, un salto de 11,9%.

"A pesar de que los datos muestran un débil desempeño de las exportaciones argentinas a Brasil en los primeros dos meses, dicha evolución no sería totalmente extrapolable al resto del año. Una modesta mejora de las exportaciones podría ser producto del mayor crecimiento esperado de Brasil (2,0% en 2020 versus 0,9% en 2019), y, puntualmente, en el caso del sector automotriz, del lanzamiento del nuevo Peugeot 208 a partir del segundo trimestre, que se fabricará en la planta de El Palomar y cuya gran parte de la producción se destinará al país vecino", completó Abeceb.