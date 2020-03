Aborto: Fernández impulsará la legalización pero no exigirá el voto favorable de su bloque

La decisión del presidente Alberto Fernández de reanudar el debate por la legalización del aborto, anunciada en el inicio del período de sesiones ordinarias, provocó reacciones inmediatas al interior del bloque del Frente de Todos, los promotores de la práctica y sus detractores, que empezaron a hacer cálculos para pronosticar el desenlace del expediente por enviarse al Congreso.

El domingo Fernández anticipó el envío al parlamento de “un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo” que legalizará el aborto “en el tiempo inicial del embarazo”, sin ofrecer detalles de la semana de gestación en la que se permitiría el término abrupto de la vida del feto. Esta semana en la Casa Rosada deslizaron que podría mantenerse la semana 14, como en el proyecto que se rechazó en 2018.

A priori, la nueva conformación de la Cámara de Diputados aprobaría el texto remitido por el Ejecutivo con mayor facilidad que hace dos años. Según relevamientos de “Economía Femini(s)ta” y “Votá dos vidas” -plataformas de símbolos opuestos- la legalización obtendría entre 116 y 138 votos a favor contra 108 a 112 en contra, con un margen de 7 a 33 indecisos entre una medición y otra. Ambas coinciden en su aprobación en la cámara baja.

Rebelión en el Senado

Sin embargo, el rechazo se repetiría en la cámara alta, con 36 a 38 senadores “en favor de las dos vidas” y 32 o 33 en favor de la ley de aborto, con uno a cuatro representantes de las provincias que se mantienen indecisos o bien se abstendrían.

Por esta razón, todos los dardos estén dirigidos al Poder Ejecutivo para saber si tomará una actitud prescindente o bien presionará la aprobación en el hemiciclo presidido por Cristina Kirchner –en 2018 votó a favor- y con 40 de los 72 escaños identificados políticamente con el Frente de Todos.

Por ahora, Fernández optaría por jugar por su iniciativa pero sin tensar demasiado la cuerda. El jefe del Frente de Todos en el Senado, el formoseño José Mayans, reiteró su rechazo a la iniciativa de Alberto Fernández y advirtió que, de aprobarse, el Estado “estaría autorizando a matar a una persona”.

“Si no sale, no sale; lo resolverá el próximo presidente…", deslizaron en la Casa Rosada.

La santiagueña Claudia Ledesma Abdala, presidenta provisional del cuerpo, también se expresó en ese sentido y aseguró: “Yo estoy a favor de las dos vidas y no creo equivocarme en que esa es la posición de todos los legisladores santiagueños”.

Atento a las “profundas implicancias personales” que genera este debate, Fernández jugará en favor de la legalización, pero respetará la libertad de conciencia de sus correligionarios y no exigirá un voto monolítico por la iniciativa de los pañuelos verdes.

“El presidente va a respetar la conciencia de cada legislador. Quiere que el proyecto salga porque es suyo, pero no va a forzar una posición ni hacer un drama del desenlace del proyecto”, avisan en su entorno. “Si no sale, no sale; lo resolverá el próximo presidente… o Alberto en su segundo gobierno”, reforzaron.

Para torcer el destino del proyecto, se especulaba con que la Casa Rosada ejercería presión sobre los senadores provida, o bien directamente, o bien en las negociaciones con cada gobernador. Así lo demandó la abogada Mariela Bielski, directora Amnistía Internacional en la Argentina -uno de los principales sostenes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal- al reconocer en Página/12 que "los números para aprobar la ley estarían garantizados en Diputados pero en la Cámara Alta la ecuación es más complicada", y demandarle al Ejecutivo que "ordene a los legisladores oficialistas díscolos" y propicie que "los más reticentes" se ausenten.