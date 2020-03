Las críticas de la oposición al discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa

El discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa recibió las previsibles críticas de la oposición, centradas en el proyecto que anunció el Presidente para reformar la Justicia, la falta de precisiones sobre el Presupuesto 2020 y la ausencia de menciones a las relaciones de la Argentina con el mundo.

El diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, cuestionó que, en su discurso, el presidente Alberto Fernández planteara que “las calamidades en la Argentina nacieron en estos cuatro años”. Aseguró, por el contrario, que “eso no es cierto”, y recordó que la Argentina no crece desde 2010.

Para el diputado, “faltar a la verdad” dificulta llegar a un entendimiento. Además, el mendocino cuestionó qué quiere hacer el Gobierno con la economía.

En el mismo sentido, el cordobés Mari Negri, líder de la bancada de Juntos por el Cambio, dijo que les hubiese gustado escuchar “cuándo enviaría el Presupuesto 2020”. El radical cuestionó la falta de autocrítica por parte del oficialismo. Y se mostró sorprendido con “lo poco que habló del mundo”.

Negri cuestionó también que el Presidente no le dedicara una palabra “con vehemencia” a que los jueces “tienen que investigar los hechos de corrupción”. Y remató: “Me hubiese gustado escuchar de nuevo que no hay presos políticos, sino políticos presos”.

El líder de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, cuestionó que Fernández no haya anunciado un plan económico y reprochó, al igual que Negri, que hasta el momento, el oficialismo no haya enviado el Presupuesto 2020.

Respecto de los anuncios que hizo Fernández en materia judicial, criticó: “Es lo mismo que se envió en 2004: solo se habló de la unificación de fueros. Esto no es una reforma”. Y acotó que, esta iniciativa va a contramano del resto del mundo, que tiene a la especialización, y no a la unificación de fueros.

En tanto, desde la Coalición Cívica, emitieron un comunicado en el que alertaron: “Hay que tener mucho cuidado con lo que va a hacer el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, especialmente en el contexto que estamos atravesando, con las amenazas de intervención de la Justicia de la provincia de Jujuy, las alusiones a un supuesto lawfare; la decisión de generar vacantes en el sistema para ocuparlas con magistrados afines y la idea de sentar a un embajador para que ejerza como diputado con el fin de aprobar una reforma exprés que modifique el sistema de jubilaciones especiales”.

Al igual que los líderes de la UCR y el PRO, en la CC ARI se mostraron preocupados porque el Presidente no haya mencionado el presupuesto 2020, "sólo se refirió al de 2021”, subrayaron.

"Por el momento no vemos cuál es el rumbo de su administración, sí está claro que insiste en querer instalar la idea de ´tierra arrasada´ para definir los últimos cuatro años en los que gobernó Juntos por el Cambio, aunque sabemos que los problemas estructurales de la Argentina vienen desde hace muchos años, la mayoría de los cuales tuvieron al peronismo al frente de las decisiones”, reprocharon desde la bancada que lidera Maximiliano Ferraro y que registró varias ausencias.

Además, se mostraron de acuerdo con la desclasificación de los testimonios de los ex agentes de inteligencia en la causa AMIA, "pero Fernández no puede pasar por alto que hay un ex Presidente, responsable del encubrimiento, que integra el bloque oficialista en el Senado”, remataron desde la bancada opositora.