Carrió se despidió del Congreso: "Mil disculpas a los que me odian"

La diputada Elisa Carrió anunció varias veces su retiro a lo largo de sus 26 años en la política, pero a partir de hoy esa intención se convertirá en realidad.

Carrió se despidió hoy de su banca en el Congreso nacional y pidió "disculpas" a quienes la "odian", pero aclaró que era su "deber" hacer lo que hizo, en alusión a las múltiples denuncias que realizó durante su vida política.

"Mil disculpas a los que me odian, era mi deber hacer lo que hice", dijo Carrió en un audio que publicó en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía frente al cartel de la localidad bonaerense de Capilla del Señor, donde tiene una casa.

Adiós patria mía ������ pic.twitter.com/o1wFxvK4OD — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 1, 2020

Carrió formaliza, a partir de hoy, su renuncia a la banca que ocupaba en la Cámara de Diputados, tal como anunció el 28 de octubre último, tras la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales. Según sus allegados, Carrió no pudo superar la derrota electoral y el inicio del nuevo gobierno precipitó su decisión.

"Cumplo 25 años de estar al servicio de la representación que parte del pueblo de la Nación me dio tanto en la provincia del Chaco como en la Capital Federal, como en todo el país. Muchas gracias por toda esa confianza de muchos, de pocos, de millones", comienza su mensaje.



En el audio, la líder de la CC dice además: "Es mi último día de diputada nacional pero no es mi último día para hacerme responsable y hacerme cargo y sentirme profundamente responsable de los destinos de la Argentina".



"Voy a estar acá todos los días luchando como siempre y a lo mejor enseñando otras cosas porque un país que no puede responder con vergüenza, que no tiene vergüenza, una dirigencia política que carece de vergüenza, solo puede ser solucionada con cultura distinta", añadió en su mensaje de despedida.



Además, anunció que en mayo publicará las obras completas de su memoria política, que constará de 18 tomos de 600 páginas.



"Ahí van a tener la coherencia, en todo caso una vida, equivocada o no, la coherencia de una vida al servicio de los valores que siento desde el corazón, del alma, desde Dios y desde mis propias convicciones a lo largo de la vida", indicó.



Al concluir su mensaje, Carrió señaló: "Muchísimas gracias por el afecto, por el cariño y mil disculpas a los que me odian pero era mi deber hacer lo que hice. Un beso enorme".

'Lilita' -que inició su vida política en 1994- participó el jueves de la sesión en la que se debatió el proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, en lo que fue su última actividad como diputada nacional.