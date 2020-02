Coronavirus: México confirmó el primer caso y espera los resultados de otro posible infectado

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le pidió a la sociedad no caer "en pánico", tras confirmar el primer caso de coronavirus en México. Después de Brasil, es el segundo país con un caso confirmado de Covid-19 en América latina.

El paciente, un hombre de 35 años con síntomas de "catarro", se encuentra estable y está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Es probable que en las próximas horas las autoridades confirmen un segundo caso –una persona de 41 años residente de Sinaloa– que dio positivo en la primera prueba y ahora se esperan los resultados de un segundo análisis. Ambas personas habían estado en el norte de Italia a mediados de febrero.

El presidente López Obrador aseguró que México tiene "la capacidad para enfrentar la situación" y pidió a los mexicanos que se mantengan "serenos, tranquilos". Mientras que el secretario de Salud de mexicano, Jorge Alcocer, aclaró que "no es una situación de gravedad (en el país), sino un panorama anunciado que requiere cooperación" y recomendó a la población "no propagar rumores ni noticias falsas".

"Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse", afirmó el subsecretario de Salud y Prevención, Hugo López Gatell y agregó que: "no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajos, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento".

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió, a través de un comunicado, que gran parte de la comunidad global no está preparada aún para implementar el tipo de medidas que ha contenido el rápido avance del brote de coronavirus en China. "Son las únicas medidas que han demostrado en la actualidad que puedan interrumpir o minimizar las cadenas transmisión en humanos", indicó el reporte.

"En estas medidas es fundamental una vigilancia extremadamente proactiva para detectar los casos de inmediato, un diagnóstico muy rápido y el aislamiento inmediato de los casos, un seguimiento riguroso y la cuarentena de los contactos cercanos, así como un grado de comprensión y aceptación de estas medidas excepcionalmente alto por parte de la población", afirmó la OMS.