Moratoria fiscal: lo que hay que saber a la hora de decidir si se adhiere o no

Una vez más, se implementó una moratoria, aunque considero que en la actual coyuntura es una de las medidas necesarias que se debía tomar y era esperada por los empresarios pymes . El objetivo de este trabajo es resaltar los puntos principales de esta normativa a tener en cuenta al momento de tomar la decisión de adhesión, sin dejar de efectuar un comentario introductorio sobre este tipo de medidas.

Si hacemos historia vemos que a la fecha se han dictado más de 240 de estas medidas con distintas características en los últimos tiempos, y esto sin contar otras excepcionales (blanqueo de capitales), siendo el nuestro uno de los países que más leyes tiene vigentes, pero que no se cumplen al no existir un control eficiente, siendo la consecuencia el continuo aumento de los impuestos. La presión fiscal es uno de los factores que más incentiva la evasión, pudiendo agregar otros de igual importancia, pero que no es tema a desarrollar en esta nota, y que quedó demostrado en las experiencias de varios países, que ante el incremento de los impuestos, su resultado fue un crecimiento de la evasión y de la economía informal.

Es cada vez más frecuente el análisis doctrinario que merece la denominada presión fiscal, y su interrelación con la capacidad de pagar los impuestos, concepto que es desarrollado en un exhaustivo análisis que sobre el denominado principio de capacidad contributiva se desarrolló en un reciente trabajo denominado “La responsabilidad del Estado en materia impositiva”.

Otro aspecto prioritario, es el relativo a la necesidad imperiosa de garantizar la seguridad jurídica ya que la incertidumbre respecto al derecho aplicable, como se produce en muchos casos en nuestro ordenamiento jurídico, es uno de los principales factores que generan los actuales problemas económicos y que constituye uno de los principales condicionamientos del ingreso de inversiones en el país.

Los aspectos a considerar

Plazo de adhesión: desde el 17.02.20 al 30.04.20. (considerar que el plan prevé diferentes plazos de pagos dependiendo de la fecha de adhesión, aspecto ha ser considerado al tomar la decisión de adhesión, y esto implica realizar una planificación fiscal financiera - económica para la situación de cada contribuyente. Deberá analizarse financiera y económicamente la conveniencia, ya que dependiendo de la fecha de adhesión, cantidad de cuotas, interés según el plan surgen diferentes alternativas de beneficios financieros.

Sujetos que pueden adherirse: MiPyMes, incluidos autónomos y monotributistas y entidades sin fines de lucro que estén inscriptas en la AFIP.(también la medida alcanza los consorcios)

Los requisitos que den cumplirse:

- Poseer certificado MiPyME, instrumento indispensable para acceder al beneficio, que es otorgado el Ministerio de Desarrollo Productivo. Este documento no solo permite acceder a la moratoria, sino que permite obtener planes de financiamiento, beneficios impositivos e inclusive programas de asistencia (entre ellos regímenes promocionales hoy vigentes).

Respecto de su vigencia la misma es desde su emisión hasta el último día del 4to mes posterior al cierre del ejercicio y su renovación se deberá realizar ese mes y tener en cuenta que desde Abril de 2020 la renovación en el Registro será automática para las empresas que hayan presentado las DDJJ de IVA y Cargas Sociales de los últimos 3 ejercicios

Las empresas obligadas a efectuar el trámite serán aquellas que sean parte de un grupo económico, tengan vinculación con empresas extranjeras o sea un sujeto categorizado como Responsable Exento de IVA.

La moratoria admite que las MiPyMES que no cuenten con el “Certificado” al 23.12.19, podrán adherir de manera condicional hasta el 30.04.20. (tener el cuenta que el trámites demora en su aprobación por lo que deberán tramitarse con suficiente antelación)

- Categorización de MiPyMES : de acuerdo a los topes de facturación anual (cuyos últimos importes actualizados fueron los de la Resolución 563/19 (BO.10.12.19).

- Tener presentadas las DDJJ de las obligaciones que se pretendan regularizar.

- Informar la “CBU” donde se debitarán los montos de las cuotas.

- Tener domicilio fiscal electrónico.

Deudas que podrán ser incluidas: Impositivas, aduaneras y seguridad social vencidas al 30.11.19 , y planes de pago vigentes o caducos al 23.12.19.

Deudas que podrán ser incluidas: Impositivas, aduaneras y seguridad social vencidas al 30.11.19, y planes de pago vigentes o caducos al 23.12.19.

Pagos: prevé una quita del 15% anual para el caso de pagos al contado, admite la compensación de saldos a favor y planes de pago hasta 120 cuotas (obligaciones tributarias y aduaneras) y de 60 cuotas para aportes y contribuciones y retenciones. En el caso de cancelación en cuotas, prevé de 60 a 120 cuotas con adhesión realizada durante febrero o marzo (1ra cuota se paga en 7/20) y se reduce hasta 40 o 90 cuotas si se efectúa en abril (pago de 1ra cuota en 5/20), no pudiendo ser su importe menor a $ 1.000 por cada una.

prevé una , admite la compensación de saldos a favor y . En el caso de cancelación en cuotas, prevé de 60 a 120 cuotas con adhesión realizada durante febrero o marzo (1ra cuota se paga en 7/20) y se reduce hasta 40 o 90 cuotas si se efectúa en abril (pago de 1ra cuota en 5/20), no pudiendo ser su importe menor a $ 1.000 por cada una. Compensación: se podrán utilizar los saldos a favor para compensar la deuda por obligaciones vencidas al 30.11.19 o infracciones relacionadas (el rechazo de la solicitud de compensación se producirá de no conseguir el “Certificado MiPyME antes del 30.04.20) Los saldos a favor pueden ser los de libre disponibilidad que provienen de DDJJ impositivas registradas en el Sistema de Cuentas Tributarias (SCT), exteriorizados al 23.12.19; y las devoluciones, reintegros o reembolsos, tanto impositivos, aduaneros o de seguridad social, solicitados hasta el 23.12.19 y estén aprobados por AFIP y registrados en el SCT)

Compensación: se podrán utilizar los saldos a favor para compensar la deuda por obligaciones vencidas al 30.11.19 o infracciones relacionadas (el rechazo de la solicitud de compensación se producirá de no conseguir el "Certificado MiPyME antes del 30.04.20) Los saldos a favor pueden ser los de libre disponibilidad que provienen de DDJJ impositivas registradas en el Sistema de Cuentas Tributarias (SCT), exteriorizados al 23.12.19; y las devoluciones, reintegros o reembolsos, tanto impositivos, aduaneros o de seguridad social, solicitados hasta el 23.12.19 y estén aprobados por AFIP y registrados en el SCT)

Tasa de Interés: será del 3% mensual para las cuotas con vencimiento hasta enero 2021 y para las cuotas siguientes, la tasa será variable y las condiciones del plan de pago dependerán del tipo de deuda, sujeto y el mes de consolidación (según tabla de la RG.4667),

será del y para las cuotas siguientes, la tasa será variable y las condiciones del plan de pago dependerán del tipo de deuda, sujeto y el mes de consolidación (según tabla de la RG.4667), Pagos a cuenta: la situación diferencial, también se establece para el ingreso del pago a cuenta, ya que para las “Micro y Entidades sin fines de Lucro” no deberán ingresar ningún pago a cuenta, cualquiera sea el mes de adhesión , para la PyME Tramo I prevé el ingreso de un pago a cuenta del 1% si adhiere en Febrero o Marzo y del 3% si adhiere en Abril, mientras para las mismas empresas pero del Tramo II, esos valores se incrementan al 2% y 5%, respectivamente y para el caso de los condicionales (aquellas que no están adheridas al Registro y pueden hacerlo hasta el 30.04.19.) será del 5% cualquiera sea el mes de adhesión.

Pagos a cuenta: la situación diferencial, también se establece para el ingreso del pago a cuenta, ya que para las "Micro y Entidades sin fines de Lucro" no deberán ingresar ningún pago a cuenta, cualquiera sea el mes de adhesión, para la PyME Tramo I prevé el ingreso de un pago a cuenta del 1% si adhiere en Febrero o Marzo y del 3% si adhiere en Abril, mientras para las mismas empresas pero del Tramo II, esos valores se incrementan al 2% y 5%, respectivamente y para el caso de los condicionales (aquellas que no están adheridas al Registro y pueden hacerlo hasta el 30.04.19.) será del 5% cualquiera sea el mes de adhesión.

Beneficios: condonación de intereses de capital, punitorios, multas y sanciones,(Multas y demás sanciones – no firmes – previstas en la Ley 11.683 y 22.415 para agentes de retención y percepción, para autónomos la condonación del 100% de intereses resarcitorios y punitorios y además los intereses resarcitorios y punitorios sobre multas y tributos aduaneros que superen los porcentajes de capital que para cada período se fijan), y además "Reducción de Contribuciones con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social.

Liberación de suspensiones: en Registros Especiales Aduaneros, y además baja de la Inscripción del Registro Público de Empleadores con sanciones Laborales (REPSAL).

Planes Caducos: se puede reformular todos los planes de facilidades de pago vigentes o caducos en un solo pago.

Reflexión final

Los antecedentes de estas medidas nos demuestran que su aplicación tiene efectos nocivos para el futuro en cuanto al cumplimiento fiscal porque desalienta a contribuyentes cumplidores, y es por eso que en las últimas moratorias se ha introducido el premio a estos contribuyentes, aspecto no contemplado en este caso.

En esta oportunidad, como se señaló al comienzo de la nota, debemos tomar en cuenta la actual situación económica ya que su datos demuestran que esta moratoria era una de las medidas que más reclamadas desde los sectores industriales. La misma representa un alivio para la situación de asfixia financiera en que se encuentran las pequeñas empresas, pero resulta una solución parcial, ya que la moratoria no será efectiva, sin no se produce una reactivación general de la economía (baja de inflación , tasas de interés, incremento de la actividad económica, renegociación de la deuda, aumento de las exportaciones, etc.) ya que en poco tiempo nuevamente la PyMEs enfrentaran el problema de la imposibilidad de pago.

El plan económico del gobierno, seguramente deberá contener una Reforma Tributaria que contemple todos los cambios producidos en materia económica y especialmente considerar y estudiar la posibilidad de establecer un tratamiento diferencial para las PyMES (sobre este tema el CPCE se ha manifestado manifestando un tratamiento diferenciado para contribuyentes que no sean Monotributistas ni estén comprendidos en el Régimen General).

Es necesario impulsar que las pequeñas empresas no entren en la informalidad y en ese sentido, establecer un régimen especial de tributación, analizando aspectos especiales de su actividad y efectuar cambios en el Impuesto a las Ganancias y el IVA (como se han fijado, pero mejorándolo y otros aspectos que las colocarían en una situación económica y financiera acorde con su actividad y condiciones de sus operaciones, promoviendo con medidas específicas el trabajo formal de las mismas, estructurando un conjunto de beneficios fiscales, tema que hoy existe, y debería profundizarse, pero previendo un control estricto, para evitando maniobras de elusión y evasión, como las producidas períodos pasados).

Asimismo, teniendo en cuenta los informes producidos a nivel nacional e internacional, el Estado debería analizar la aplicación de políticas activas en sectores hoy no desarrollados y que serían una importante fuente de financiación a través de nuevas inversiones.

(*) Contador Público (UBA). Director del Suplemento Fiscal y Previsional de El Cronista Comercial. Asesor Tributario. Columnista de revistas especializadas y profesor de Posgrado de distintas Universidades del país. Mail: carusoimpuestos@gmail.com.