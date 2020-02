Retenciones: Daniel Pelegrina advirtió que la suba pondrá en riesgo la siembra del año que viene

Luego de participar de la reunión entre la mesa de enlace y el ministro de Agricultura, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, insistió en que el Gobierno revoque la suba de retenciones que planea implementar ante la baja de precios internacionales y avisó que, de aplicarse, pondría en riesgo la siembra del año que viene.

"Fue una reunión esperada. Nosotros al día siguiente que asumió el nuevo ministro le solicitamos una reunión básicamente para trabajar un documento que elaboramos en la Comisión de Enlace durante el verano pasado", comentó Pelegrina en diálogo con CNN.

En ese sentido, el dirigente ruralista enfatizó que una suba de impuestos en este momento complicaría la actividad sojera, dados los efectos logísticos del coronavirus, el acuerdo comercial entre China y Brasil y la sobreproducción en Brasil que tiran a la baja los precios de la oleaginosa.

"Los precios están declinando. Aumentar la presión impositiva con los precios en baja lleva a la producción sojera argentina a una situación complicada. Verdaderamente entendemos que hay un problema fiscal en la Argentina, entendemos que de alguna manera tiene que ver más con un gasto público exacerbado, el cual no se ha atacado debidamente", indicó.

Asimismo, Pelegrina advirtió que sin posibilidad de rentabilidad se reducirán los incentivos de los productores para sembrar nuevos cultivos el año que viene y avisó que hay "mucho enojo" en algunos grupos "más alterados".

"Lo que pretendemos es que este esquema de retenciones no nos hipoteque el futuro. Hoy nos han impuesto este esquema de retenciones sobre una siembra que se hizo con otras condiciones. El año que viene tenemos que volver a sembrar y si no tenemos esa posibilidad de rentabilidad no se va a poder sembrar. Hay mucho enojo, hay algunos grupos más alterados", concluyó.