Alberto prepara un discurso "conciliador" para el 1M

Alberto Fernández anota en un cuaderno las ideas que después convertirá en los párrafos, en una vieja laptop que se niega a cambiar, que terminarán formando el discurso que brindará el 1M, su primer apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso. Para todo Presidente, más allá del de su asunción, se trata del monólogo más importante ya que trazará lo que la Casa Rosada enviará durante el resto del año al Congreso.

Fiel al estilo albertista, aún quedan ases bajo la manga. Pero, sin aún un bosquejo del Presupuesto 2020 a la espera de la negociación del ministro de Hacienda Martín Guzmán con el FMI, los platos fuertes en materia de anuncios no serían proyectos económicos, confiaron en Balcarce 50. No quiere decir que no los haya, pero no serían tan rimbombantes como otros que ya anticipados que traerán discusión: la legalización del aborto, con proyecto aparte como guiño a la Iglesia, ya adelantado por este diario, y la reforma judicial que diagrama la ministra Marcela Losardo. Como escenario, fuera del Parlamento, habrá una masiva movilización del kirchnerismo, el PJ y los gremios.

Días atrás, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su vicejefa, Cecilia Todesca, comenzaron a recibir los informes que enviaron los distintos ministerios. Hubo manos intermedias de la documentación, las del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de su asesor Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de Florencia Kirchner y padre de Helena, nieta de la Vicepresidenta. De las carteras llegaron propuestas varias, como la Ley de Educación Ambiental que remitió el ministro Juan Cabandié o el acenso post-mortem de la tripulación del ARA San Juan, de Agustín Rossi (Defensa).

En esta etapa multilateral de la globalización, es tiempo de tener relaciones maduras con todos los países.



Asumimos el compromiso de construir una Argentina integrada al mundo, con una visión que priorice la unidad regional y vínculos virtuosos que nos ayuden a crecer. pic.twitter.com/anETIpKk5i — Alberto Fernández (@alferdez) February 27, 2020

El hermetismo sobre el contenido es total. A modo de aperitivo, desde Balcarce 50 comenzaron a enviar videos editados con fragmentos de la alocución presidencial, a través de la cuenta oficial de Twitter @alferdez, de asunción, con promesas cumplidas en sus primeros meses de gobierno. "Asumimos el compromiso de construir una Argentina integrada al mundo, con una visión que priorice la unidad regional y vínculos virtuosos que nos ayuden a crecer", dijo Alberto Fernández entonces, con imágenes intercaladas de su gira europea.

Del viejo continente, el albertismo regresó con la impronta de revalorizar la imagen de "abogado gris" de su jefe político como interlocutor con todos los extremos en una Latinoamérica convulsionada, la misma simbología de moderación que esgrimió Cristina Fernández de Kirchner al ungirlo candidato.

Con esa lógica, si bien sigue apuntando contra su antecesor Mauricio Macri en múltiples terrenos, el Fernández del 1M buscaría de nuevo mostrarse en medio de La Grieta. Con esa lógica, sostenían ayer en la Rosada, más allá de su batalla declarada como penalista a la Justicia Federal, no habría anuncios que generen rispidez con el campo (la suba de retenciones quedó ayer en stand by) o con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que tiene la Coparticipación como Espada de Damocles.