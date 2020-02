Vuelve la misión del FMI para definir estrategia de la deuda argentina

La próxima semana va a ser intensa: además de que los principales fondos que tienen deuda argentina van a estar en el país, la misión del Fondo Monetario Internacional va a regresar al país. Tan sólo una semana después del encuentro de este lunes, en Washington, y a 10 días de la partida de la última misión del organismo internacional, el equipo liderado por Julie Kozack y Luis Cubeddu volverá a Buenos Aires.

Las negociaciones en paralelo desde el Gobierno, con los acreedores privados y con el FMI , van dando pasos, aseguran desde el Ejecutivo. Pero se dio un cambio significativo tras el respaldo del organismo internacional: se avanza en un nuevo programa que podría servir de paraguas más formal con un plan concreto a seguir, pactado con el organismo.

Si bien se definió en las últimas semanas que la Argentina se va a someter a la revisión de su economía, lo que se conoce como el Artículo IV, la misión que llegará el lunes al país no vendrá para llevar a cabo ese trabajo.

"Un equipo técnico del FMI dirigido por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental y Luis Cubeddu, jefe de misión del Fondo para Argentina visitará Buenos Aires la próxima semana para continuar las discusiones técnicas con funcionarios del Ministerio de Economía sobre el programa económico y la estrategia de deuda de las autoridades", confirmó una fuente del organismo.

Agregó que "las reuniones también serán una oportunidad para continuar definiendo los próximos pasos con las autoridades" y que "se espera que el equipo regrese a Washington a fines de la próxima semana".

Este viaje se confirmó el mismo día que el FMI destacó que "es muy valioso" que la Argentina haya aceptado la revisión del artículo IV que corresponde a todos los países miembro, del mismo modo que haber anunciado su intención de conversar sobre un nuevo programa con el país. Así lo hizo a través de su vocero principal, Gerry Rice.

La Argentina abandonó en los hechos el programa stand-by vigente cuando asumió Alberto Fernández la presidencia, después de que se hubieran desembolsado u$s 44.000 millones de un préstamo acordado de u$s 57.100 millones. No obstante, tras las elecciones primarias de agosto, se debía concretar un desembolso, aún dentro del gobierno de Mauricio Macri, que el FMI frenó.

"Hubo un diálogo continuo y activo entre las autoridades argentinas encabezadas por el ministro Martín Guzmán y las del Fondo que prosiguió en los últimos días una reunión muy importante en Riad en el G20, y publicamos una declaración de la cual se indicó continuar con la revisión del artículo 4° y conversar el programa para el futuro", sostuvo Rice, en una conferencia de prensa en Washington.