Economía y política Jueves 27 de Febrero de 2020

Jubilaciones de privilegio: Scioli habilitó el quórum y Juntos por el Cambio abandonó la sesión

“Se ha alcanzado el número del quórum con un miembro de este cuerpo que ya no pertenece más y que pertenece al Ejecutivo. Es el caso del ex diputado Daniel Scioli", denunció el líder de la bancada, Mario Negri. Y anticipó que, si no se convoca a una nueva sesión "como corresponde", apelarán a la Justicia.