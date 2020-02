Jubilaciones de privilegio: Cambiemos asegura que no dará quórum

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli ratificó hoy que Cambiemos no dará quorum en la sesión para tratar el proyecto de reforma del sistema jubilatorio del Poder Judicial y advirtió que si se aprueba, habrá "un éxodo masivo de jueces".

"Hemos dejado que el quórum lo consiga el oficialismo y si lo consigue, daremos el debate. Nos encontramos con una negativa del oficialismo muy cerrada a introducir algunos cambios que parecían esenciales", sostuvo el legislador opositor.

En diálogo con Radio La Red, el integrante del interbloque de Juntos por el Cambio señaló que "la discusión fue en torno a una cláusula transitoria que hubiera evitado un éxodo masivo de jueces".

"Si se aprueba, de acá a muy poco tiempo, en Tribunales no va a haber ningún juez, porque va a haber más vacantes que cargos efectivos. Las subrogancias no van a poder cumplirse y lo más probable es que el sistema de justicia colapse o funcione muchísimo peor de lo que está funcionando, que ya no es una maravilla", añadió Tonelli, quien se quejó de la "falta información" en el proyecto del oficialismo.

Y concluyó: "Para dar quórum reclamamos más tiempo para debatir el proyecto".