Luis Secco: "El comunicado del FMI sobre la deuda argentina aumentó la incertidumbre en el mercado"

El economista Luis Secco sostuvo que el último comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la "insostenibilidad" de la deuda argentina con los acreedores privados "aumentó la incertidumbre" en el mercado financiero, a diferencia de la interpretación que le dio el Gobierno de Alberto Fernández.

"El Fondo no le dio ninguna información a los bonistas, no creo que haya sido tan beneficioso el último comunicado del Fondo sobre la deuda Argentina como ve el Gobierno. Lejos de disipar la incertidumbre sobre cómo el mercado juzga si la Argentina está en condiciones o no de pagar, aumentó las dudas al patearle la pelota al mercado. Eso puede ser modificado, sería muy prudente que el Gobierno y el Fondo le digan al sector privado cómo piensan arreglar", dijo Secco, en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, el economista cuestionó la decisión del Gobierno de no mostrar el plan económico a los acreedores para lubricar la renegociación. "Es otro elemento de fuerte incertidumbre. Si hay que juzgar si un país o cualquier deudor está en condiciones o no de pagar lo que promete, un programa económico es una parte sustancial de ese proceso. Guzmán dijo en el Congreso que no iba a haber superávit fiscal hasta 2023 y fue muy vago en el resto, faltan precisiones", comentó.

Y añadió: "Si es una estrategia de negociar la deuda, todo apunta a una propuesta de 'tomalo o dejalo'. Ese es un riesgo que subestima las consecuencias de un eventual default. El plan es precario, en tema de inflación lo único que dijo el Gobierno es que el plan antiinflacionario es congelar tarifas, precios cuidados y planchar el dólar. Pero eso puede ser sólo temporal. No hay un programa consistente y por eso el mercado miraba un poco al Fondo." Además, Secco advirtió que un eventual default, si la reestructuración no llega a buen puerto, podría hacer que las posturas más radicalizadas del kirchnerismo ganen espacio en la coalición de gobierno y "avance con el cierre a la economía mundial". "En un mundo con tan poco apetito al riesgo un default podría ocasionar que las posturas más extremas ganen más terreno en el gobierno argentino y avanzar en un cierre al mundo. ¿En ese caso cómo financiaría el Gobierno el déficit fiscal, si ya anunciaron que no habrá superávit hasta 2023?", vaticinó. Y agregó: "Hay una subestimación de cuáles fueron los costos del default del 2001. Quedaron ocultos en el marco de una recuperación que fue bastante rápida en los años siguientes. Hubo capacidad para gastar de manera increíble, en el arranque del gobierno de Néstor Kirchner el gasto público creció al 40% anual y con baja inflación, algo que nunca se vio en la historia económica mundial, y quedó la sensación de que se podía hacer cualquier cosa y que el default no había sido tan malo."