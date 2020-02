Boudou negó que quiera un indulto, pero reclama que se revise su sentencia

El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró que no está esperando un indulto presidencial para salir de la cárcel, pero sí que se revise su sentencia judicial debido a que considera que la que lo llevó a prisión "fue trucha".

"La sentencia en mi contra fue trucha. Forma parte del lawfare. Yo no pido un indulto, sino que se revise mi sentencia", aseguró el ex vicepresidente de Cristina Kirchner. En ese sentido, remarcó que "está claro que se utilizó el programa de protección de testigos para perseguir a dirigentes políticos".

"Vanderbroele dice que yo le pagué al mismo tiempo que dice que no me conoce. Él solo es la punta del iceberg de los arrepentidos", indicó. Además, manifestó que el ex presidente Mauricio Macri "intentó ocultar todas las barbaridades que hicieron con los arrepentidos". "Nadie pretende que Alberto haga un indulto. Ninguno de los presos políticos queremos eso. Lo que debería haber es suspensión y revisión de las sentencias y las causas contra los presos políticos", expresó.