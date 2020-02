Filmus: "Sin presión británica, Argentina puede plantearle la cuestión Malvinas a la UE"

Tras cuatro años, Daniel Filmus volvió a la secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, pero en un contexto distinto. Por un lado, confía que la Argentina puede atraer el apoyo de los países de la Unión Europea en su reclamo por la soberanía de las Islas ante las Naciones Unidas, como consecuencia del Brexit. Por el otro, insistirá con los organismos multilaterales en los que prima la postura de los países del Hemisferio Sur.

- ¿Ante qué foro cree que el reclamo puede avanzar?

- Estamos muy atentos a la reunión de abril del G77, más China, en Kampala (Uganda). Son 133 países que participan del foro. Estamos trabajando una declaración sobre Malvinas. China apoya el reclamo de diálogo y de soberanía. También estamos acordando una reunión de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur que son los 21 países africanos que dan al Océano y Brasil, Argentina y Uruguay. En la última reunión hubo declaraciones contra la presencia militar británica y discutimos la piratería y la pesca ilegal.

- Algunos desconfían de estos apoyos multilaterales, que no tienen ningún efecto. ¿Qué piensa?

- Confiamos que la presión internacional y de organismos internacionales genere las condiciones para que se tome conciencia de que el colonialismo no tiene razón de ser en el Siglo XXI. Y que el Reino Unido acepte el diálogo con Argentina. También pensamos que no solo se trata de defender la soberanía territorial sino también sobre recursos. Justamente el Reino Unido está allí para llevarse los recursos. Mientras yo hablo con vos hay exploración hidrocarburífera y hay depredación pesquera.

- ¿Tiene novedades sobre explotación de hidrocarburos?

- No. Vemos desde el año 2000 que las empresas hidrocarburíferas que están allí plantean que ese año van a empezar la explotación. Estamos en 2020 y no ha ocurrido. Muchas de ellas, después de las demandas del gobierno argentino, enviaron notas diciendo que salen de Malvinas porque prefieren estar claramente en la Argentina continental y no quieren ser sancionadas o embargadas por el gobierno. Ni sus directivos quieren ser investigados por la justicia argentina, porque la ley dice que cualquiera que explore o explote hidrocarburos en plataforma continental argentina tiene que hacerlo con permiso del gobierno.

- A raíz del Brexit, ¿espera más apoyo al reclamo por Malvinas?

- Opino que el compromiso de países europeos al Reino Unido respecto no solo Malvinas, sino a todos los territorios que todavía tiene colonizado se diluye. El ejemplo más claro es Gibraltar. La Unión Europea (UE) sólo firmó el Brexit una vez que el Reino Unido aceptó dialogar bilateralmente con España. Después va a tener implicancias económicas también porque Malvinas sale de la UE. Entonces va a depender de qué tipo de acuerdos va a tener con el Reino Unido. Pero también la UE quiere tener acuerdos libre comercio con Mercosur. Ya sin presión británica, Argentina puede plantear exigencias en ese nivel, como el apoyo de los países europeos en la ONU.

- Dos semanas atrás el Gobierno presionó para que un equipo de Badminton de las Islas no compita con el nombre Falklands en un Panamericano de Brasil. ¿Por qué?

- No se cuestionó que se juegue. Sino que se cuestionó que lleve el nombre de un estado inexistente. Ningún organismo del mundo lo reconoce como estado.

- ¿Los otros países no tomaron nota de eso? Al final participó del Panamericano…

- Hay mil deportes en Panamérica. Acá hubo una federación que tomó esa decisión. Nosotros de ninguna manera nos opondríamos a que los isleños jueguen. Pero no tienen derecho a representar en una organización que está la Argentina a un Estado que no existe.