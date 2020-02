Los inversores extranjeros se cansaron de financiar el déficit fiscal de Estados Unidos

Sigue pareciendo una utopía, digna de una versión moderna del clásico de Tomás Moro. Porque pensar que Estados Unidos podría caer en un default no está en la consideración de ningún inversor, analista u operador de los mercados financieros internacionales. Sin embargo las señales están ahí, confirmando que, año tras año, los inversores extranjeros se cansaron de financiar el gigantesco déficit fiscal estadounidense que, como un agujero negro, se traga fondos federales a una velocidad pasmosa.

Para quien no sufra de vértigo, vale la pena darse una vuelta por el "Reloj de la Deuda Pública" (www.usdebtclock.org), donde se podrá comprobar que este déficit fiscal ya se salió de todo control, superando el u$s 1 billón, con un crecimiento de más de u$s 500.000 por minuto. Mientras que la deuda pública ya pasó los u$s 23 billones.

Justamente, esta es la señal que viene preocupando a los tenedores de deuda estadounidense, que ven con suma inquietud que a nadie parece importarle la viabilidad en el pago de la deuda pública, sobre todo porque Estados Unidos sigue gozando del derecho de señoreaje, que le permite emitir dinero y que los inversores de todo el mundo sigan aceptándolo como reserva de valor.

Y, sin embargo, las señales de que hay un cambio de época con respecto a la confianza en la marcha de la economía estadounidense están muy presentes, aunque nadie les preste debida atención.

En 2011, el primer cimbronazo llegó de la mano de la calificadora Standard & Poor's, cuando decidió castigar la nota libre de riesgo de la deuda de EE.UU., por el riesgo de que su pago se tornara inviable en algún momento en el futuro. Como el financiamiento de dicha deuda depende de la autorización del Congreso, cada vez que hay que elevar el nivel máximo permitido para financiarlo, la disputa entre los legisladores llevó en más de una ocasión a provocar un impasse, lo cual forzó el cierre de varias oficinas públicas por falta de fondos.

Pero ahora, el goteo de inversores externos que se van deshaciendo de Bonos del Tesoro es incesante y preocupa a las autoridades estadounidenses. En 2019, las ventas netas de deuda soberana (conocida bajo el nombre de "Treasuries International Capital") alcanzaron los u$s 128.400 millones, lo que marca el desinterés y hasta el hartazgo del resto del mundo por financiar un déficit fiscal incontrolable.

Entre las tendencias más impactantes está la de China, que supo ser el mayor acreedor de EE.UU., pero que ahora cedió ese lugar a Japón, desprendiéndose del 10% de sus tenencias en Bonos del Tesoro durante los últimos dos años.

LA FED AL RESCATE

La cuesta se empieza a poner cada vez más empinada, porque así como no hay voluntad política para reducir el gasto público (por pedido del presidente estadoundinse Donald Trump, el Departamento del Tesoro de ese paísprepara una reforma para bajar la presión impositiva sobre los particulares), tampoco hay quien esté dispuesto a financiarlo fuera del país sin mirar con lupa lo que está pasando internamente.

Por eso, como si fuera el caso argentino, donde regularmente el Banco Central tiene que salir a financiar al Tesoro (en enero pasado le prestó u$s 1200 millones de sus reservas para pagar deuda, un 30% de lo que tiene autorizado), la Reserva Federal se está convirtiendo en el prestamista de última instancia del gobierno estadounidense.

Para Stephane Deo, jefe de investigación económica del banco UBS, "si bien el ahorro doméstico está creciendo, lo que puede compensar en parte esta situación, si los inversores externos siguen retirándose la Fed tendrá que absorber una parte cada vez mayor del déficit". El especialista considera que, en realidad, el organismo ya habría empezado a apuntalar al Tesoro: "Las actuales intervenciones, justificadas por una situación de tensión en el mercado monetario, muy probablemente escondan un problema más profundo de absorción de las emisiones de deuda pública".

De hecho, Robert Kaplan, uno de los miembros del directorio de la Fed, reconoció hace un par de semanas que el banco central estadounidense debería continuar incrementando su balance, por más que la progresión sea reducida en los próximos meses, con operaciones de "repo" (con pacto de recompra de deuda pública) menos significativas.

"El tamaño del balance de la Fed aumentó en u$s 400.000 millones desde hace seis meses. Para tener en cuenta, antes de que comenzara el QE (NdR: Quantitative Easing, el plan de política monetaria expansiva que impulsó el organismo para evitar que la economía cayera en una recesión luego de la crisis subprime), el balance de la Fed alcanzaba los u$s 900.000 millones", advirtió Deo, quien está convencido que la manera elegida para intervenir en el mercado de "repo" también muestra la preocupación del organismo por convertirse en prestamista de última instancia. "Había otras maneras de aliviar las tensiones en este mercado", aclaró el especialista, sin especificar durante cuánto tiempo más podrá la Fed reemplazar a los inversores externos.