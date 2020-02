El oro sube a máximos en siete años por temor al coronavirus

Los precios del oro volvían a subir este viernes y alcanzaban así su mayor cotización en siete años, luego de que un aumento en el número de casos de coronavirus en Corea del Sur generara temores sobre un mayor impacto del brote en la economía global que el ponderado hasta ahora.

Tras haber crecido un 0,44% ayer, el metal anotaba una nueva suba, del 0,8%, y alcanzaba así los u$s 1632,65 la onza. Estos valores representan los más altos alcanzados por el metal en siete años, superando incluso los niveles exhibidos en febrero de 2013, cuando registró una cotización de u$s 1623,45.

De esta manera, el metal se encaminaba a anotar su semana más fuerte en más de seis meses. Desde el lunes, el lingote acumula una mejora en torno al 3% y podría cerrar la semana con su mayor avance porcentual desde el 9 de agosto.

No sólo el valor del oro crecía. También la cotización de los futuros de oro en Estados Unidos se mostraban al alza. Saltaban un 1% a u$s 1636,50 por onza.

“Ahora que el oro superó el nivel de u$s 1600, más inversores y operadores tomarán posiciones”, dijo a la agencia Reuters el jefe de operaciones de U.S. Global Investors, Michael Matousek.

“El coronavirus es un factor, definitivamente. Pero tenemos una serie de otras razones como (...) bancos centrales manteniendo tasas (de interés) negativas, temas relacionados con aranceles con China y Europa”, agregó.

En otros metales preciosos, el paladio cedía un 0,1% a u$s 2687,22 dólares por onza. La plata sumaba un 0,8% a u$s 18,50 la onza y el platino subía un 0,1% a u$s 978,49 por onza.

La suba del oro llega luego de que Corea del Sur reportara 52 casos nuevos del virus, alcanzando así un total de 156 en todo el país. Japón, por su parte, informó su primer deceso de entre los contagiados en el crucero que representa el mayor cúmulo de infecciones fuera de China.

Precisamente la República Popular China informó este viernes un nuevo aumento de casos de coronavirus, impulsado por más de 200 personas que dieron positivo en dos prisiones fuera de la provincia de Hubei, el epicentro del brote.