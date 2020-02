Los máximos de Wall Street impulsan el valor de los equipos de la NBA

La liga de LeBron James, Luka Doncic y Stephen Curry vio como la tasación de sus franquicias se multiplicó casi por seis desde 2010 por su crecimiento internacional e incremento de los ingresos televisivos.

Los máximos históricos de Wall Street contribuyeron a que el valor medio de los equipos de la NBA se haya disparado hasta los u$s 2.120 millones. El informe anual de Forbes sobre el estado económico de la mayor liga de basquet del mundo identifica que más contribuyeron a que conjuntos como Los Ángeles Lakers o los Chicago Bulls tengan una tasación casi seis veces superior a la de hace una década.

"Con el S&P 500 que acumuló una suba del 80% en los últimos cinco años, los equipos de la NBA siguen siendo una opción de diversificación para aquellos que buscan reducir sus acciones en cartera", destacó la publicación estadounidense.

Lo cierto es que la liga en la que compiten LeBron James, Stephen Curry y compañía fue la que más interés despertó entre las grandes fortunas desde que Steve Ballmer, cofundador de Microsoft, comprara en 2014 Los Ángeles Clippers por u$s 2.000 millones, 14 veces la facturación del conjunto por entonces. En 2017, Tilman Fertitta, propietario de la cadena de restaurantes Landry's y cuya fortuna roza los u$s 5.000 millones, desembolsó u$s 2.200 millones por los Houston Rockets. Por su parte, el cofundador de Alibaba, Joseph Tsai, se hizo en agosto de 2019 con el 51% que aún no poseía de los Brooklyn Nets tras una operación que valoraba al conjunto neoyorquino en u$s 2.350 millones.

No obstante, que índices como el Dow Jones o el Nasdaq coticen a niveles inéditos no explica ni mucho menos por sí solo el crecimiento experimentado por la NBA en los últimos tiempos. Su popularidad internacional solo es superada por la del fútbol y su posición en las plataformas digitales se ve reflejado en que sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook suman en total más de 110 millones de seguidores.

¿Nubes en el horizonte?

El éxito del negocio de la liga estadounidense en la última década es indiscutible, como se aprecia al ver que sus 30 equipos generaron u$s 8.800 millones la pasada temporada y que solo uno, Oklahoma City Thunder, cerró con pérdidas. Además, estas se debieron al pago del impuesto de lujo que la competición utiliza para promover una mayor igualdad entre los grandes y pequeños mercados.

Pero no es oro todo lo que reluce. La audiencia de los partidos en liga regular suma dos años de caídas que en este curso rondan que alcanzan el 23% y 20% en la TNT y la ABC/ESPN. Esta edad dorada de la NBA no se entiende sin los u$s 2.660 millones que ingresa solo por vender sus derechos de televisión a ambas cadenas, de ahí que sea motivo de preocupación que el número de personas que ve un encuentro de baloncesto sea menor que al de hace dos años.

Sin embargo, con cinco ejercicios todavía por delante para que expire el acuerdo vigente, las primeras estimaciones apuntan a que el próximo podría doblar en valor al actual.

Desde la NBA atribuyen a los nuevos hábitos de consumo que el descenso de las audiencias. Hay que tener en cuenta que tiene a los fans con menor edad media de las cuatro grandes ligas estadounidenses y una reciente encuesta de MarketCast la sitúa como la favorita de entre los niños de 13 y 17 años y lo adultos de entre 18 y 35.

En cuanto al conflicto con China, desencadenado por un tuit del director general de los Rockets, Daryl Morey, en el que apoyaba las protestas prodemocráticas de Hong Kong, solo el 8% de ejecutivos deportivos cree que vaya a tener un impacto significativo en el negocio de la liga a largo plazo. "La liga está trabajando para normalizar las relaciones con sus socios de la televisión china y los patrocinadores, la situación es fluida", apunta el informe. En el fin de semana del All Star, Silver cifró en alrededor de 300 millones las pérdidas sufridas por este incidente.

Clasificación

Por quinto año consecutivo, los New York Knicks son la franquicia más valiosa de la NBA (u$s 4.600 millones). En todo el mundo, solo los Dallas Cowboys (5.500 millones) superan esa cifra. Luego se sitúan Los Ángeles Lakers (4.400 millones) y los Golden State Warriors (4.300 millones).

Aunque ninguna de estas tres formaciones alcanza los 500 millones de facturación, su valor de mercado, superior al del Real Madrid (4.239 millones) y FC Barcelona (4.021 millones), que prácticamente les doblan en ingresos.

Tras ganar el anillo en 2019, los Toronto Raptors (2.100 millones) se han revalorizado un 25%, el equipo que más, y han escalado hasta el décimo puesto de esta clasificación, justo por detrás de los Dallas Mavericks de Luka Doncic (2.400 millones). La tabla la cierran los Memphis Grizzlies (1.300 millones). Más allá de los Nets, condicionados por el cambio de propietario, todos los equipos han visto incrementada su tasación en al menos un 7%.