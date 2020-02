Estalla nueva 'grieta' en la puja por el máximo sillón de Independiente

La actualidad del Club Atlético Independiente es una nueva muestra del cruce entre el poder político y el futbolístico. Y sirve además para entender que los aliados y adversarios a nivel político pueden transformarse en lo contrario puertas adentro del club.

La floja actualidad futbolística, que incluye una histórica derrota en el clásico con Racing, aceleró los procesos opositores. Hugo Moyano es presidente desde 2014 y tiene mandato hasta fin de 2021, cuando se realizarán las próximas elecciones. Si bien falta mucho tiempo, ya comenzaron los reagrupamientos y las conversaciones.

Patricia Bullrich no quiso desperdiciar una nueva oportunidad de enfrentarse a Moyano. La ex ministra de Trabajo de la Alianza dijo esta semana que se involucraría “en una oposición a Hugo Moyano, desde que lo sacaron a Javier Cantero que vivo angustiada”. Igualmente, aclaró que no se postularía ella a un cargo.

Uno de los varios puntos de contacto entre el expresidente Cantero y Bullrich es Florencia Arietto. Fue la responsable de seguridad del club durante la fallida cruzada contra los barras, hace ya más de seis años. Luego de un paso por el massismo, Arietto se sumó al equipo de Bullrich en el ministerio de Seguridad durante la gestión anterior. Como apostilla, Arietto colaboró en el guion de la serie Puerta 7, que hoy estrenó Netflix y que tendría varios puntos de contacto con lo que vivió ella cuando trabajó en el club.

Pero Bullrich no es la única funcionaria de Cambiemos que tiene interés en el club. Cristian Ritondo fue vocal del club al inicio de la gestión Moyano, pero renunció en 2015 para asumir como ministro de Seguridad bonaerense. A diferencia de Bullrich, Ritondo tiene historia en la política del club y tendría mayor capacidad de generar un aparto que lo respalde. Es que, por más que sea un club con millones de hinchas en todo el país, solo votan unos pocos miles de socios. El armado de las agrupaciones es la clave de la elección.

Si bien ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, Ritondo habló esta semana con una radio partidaria tras las declaraciones de Bullrich. “Los Moyano decidieron conducir al club como un triunvirato y excluyen al resto”, sostuvo a Rojos de Pasión. El triunvirato está compuesto por Hugo y Pablo Moyano y por Héctor “Yoyo” Maldonado, el otro dirigente de confianza.

Igualmente, Ritondo negó que haya dialogado con Bullrich sobre un eventual armado en el club. Pero sí confesó sentirse parte de “una opción que puede brindar una construcción alternativa. Si quieren llamarlo oposición, llámenlo así. Tenemos que volver a ser amplios y generar consensos”.

Además de haber participado de la vida del club en la gestión Moyano, desde el entorno de Ritondo reconocen que se trabajó bien de forma conjunta contra las barras, cuando uno estaba en Avellaneda y el otro en La Plata. Es decir, por más que Ritondo pueda ser hoy opositor a la actual gestión, no tiene un enfrentamiento con Moyano tan marcado como Bullrich.

En esa búsqueda de amplitud y consenso a la que hace referencia Ritondo podrían generarse realineamientos llamativos. El empresario Daniel Grinbank es uno de los que podría volver a involucrarse. Ya lo hizo hace dos décadas, y de cara al año que viene no se descarta su postulación.

Grinbank sí tiene su agrupación para eventualmente lanzarse, llamada Puro sentimiento rojo. Desde ese entorno aseguran que se presentarán en un frente opositor, aunque aún es temprano para que se develen las candidaturas. No descartan conversaciones con el propio Ritondo. De hecho, ambos trabajaron juntos por cuestiones de seguridad, ya que Grinbank organizó recitales en La Plata durante la gestión de Ritondo. A nivel político, está claro, las coincidencias se disipan, ya que Grinbank mostró su simpatía por el actual gobierno de Alberto Fernández.

Mientras se producen estos realineamientos, desde diciembre se está efectuando una auditoría en el club, encabezada por Martín Redrado. Se espera que los resultados de la auditoría, que fue encargada por los Moyano, estén disponibles a principios de marzo.

No es la primera vez que Redrado asesora a los Moyano. Igualmente, en este caso el economista se involucró para realizar la auditoría pero no a la gestión. Y hasta se lo mencionó como un posible candidato para la presidencia, pero resulta difícil imaginarlo como la cara de la continuidad. La figura del socio del club que quiere colaborar y la eventual voluntad de poder también tiene un límite difuso en este caso.

Finalmente, hubo otras figuras políticas mencionadas, también hinchas del club. Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio, no tendría pensado involucrarse en este contexto. Menos aún Marcos Galperin, fundador de MercadoLibre, quien anunció la semana pasada que se radicará en Uruguay.