Cabandié: “Tenemos 5000 basurales a cielo abierto, que son el doble de municipios en el país”

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, encabezó una reunión de cambio climático en la Casa Rosada con sus pares de cada provincia. En Balcarce 50 anunció que con financiamientos de organismos multilaterales buscará reducir los 5000 basurales a cielo abierto y construir pozos de agua en el norte, donde murieron 8 niños por desnutrición.

Según explicó Cabandié, su ministerio se hará cargo de siete pozos de agua en la región de los wichis. El ministro sostiene que se contactó con el Banco Mundial para usar montos de un programa por u$s 58 millones, que había sido aprobado en 2015, pero que durante la gestión de Macri se devolvieron u$s 38 millones. “Nos quedan u$s 10 millones y los vamos a usar para estos 7 pozos”, afirmó.

A su vez, el ex diputado porteño agregó que presentará junto al presidente Alberto Fernández un proyecto de Ley de Educación Ambiental. Es más que probable que el jefe de Estado lo anuncie el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones en el Congreso.

El eje de la gestión de Cabandié será el tratamiento de residuos. “Tenemos una cifra escandalosa de 5000 basurales a cielo abierto; casi el doble de municipios, que son 2500 municipios”, informó.

El funcionario apunta a erradicarlos y dice que está hablando con los intendentes todos los días. El tratamiento de la basura se considera una problemática comunal y suele ser una fuente de recursos para los municipios.

Cabandié sostiene que erradicará estos basurales con base en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Tenemos financiamiento para este problema acuciante; lamentablemente en la gestión anterior sólo ejecutaron el 20% del programa del BID”, indicó.