Pesce reconoció que un default "es posible", pero le adjudicó pocas probabilidades

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Angel Pesce, descartó hoy la posibilidad de elevar el cupo de compra mensual de u$s 200 durante 2020.

"No me imagino que en el 2020 se pueda comprar más de u$s 200”, analizó en una entrevista radial.

Destacó que el tipo de cambio actual "es razonable para la competitividad y las necesidades que tenemos de exportaciones. No hay "ninguna queja respecto de atraso" en el precio del dólar.

También, consideró que "si no hubiera regulaciones cambiarias, la demanda de divisas sería mucho mayor y el tipo de cambio sería más alto. Y los salarios serían más bajos y tendríamos más pobres en la Argentina".

El titular de la autoridad monetaria reconoció que un default es posible aunque consideró que existen "pocas probabilidades", que el país llegue a una situación de ese tipo ya que el Gobierno hará una oferta "consistente" sobre la deuda "y hay "altas probabilidades de que los acreedores la acepten".

Si no hubiera regulaciones cambiarias, la demanda de divisas sería mucho mayor y el tipo de cambio sería más alto.

"(El default) es posible, yo le adjudico pocas probabilidades, pero es posible. Estamos en una negociación, el Gobierno va a hacer una oferta, y esa oferta puede ser aceptada o rechazada.

Pero el Gobierno no va aceptar ningún tipo de propuesta que no sea sustentable en el corto y en el largo plazo", sostuvo el funcionario.

En declaraciones a radio La Red, Pesce resaltó que el objetivo de la negociación con los acreedores es "tener un perfil de deuda que pueda ser pagado. Y en eso está trabajando el Gobierno: esa es la oferta que se le va a hacer a los acreedores".

"Se va a hacer una oferta consistente y hay altas probabilidades de que los acreedores la acepten. Pero eso no depende del Gobierno, sino de la voluntad de terceros. Alguna probabilidad de que haya rechazo de la oferta existe. Esperemos que no suceda", enfatizó.

A su criterio, la postura del FMI sobre la deuda argentina, a la que el organismo calificó como "no sostenible", marca "un cambio en el organismo que es alentador, de comprensión de la situación del país y de la idiosincracia de nuestra economía". "Soy optimista", reconoció.

Pesce se manifestó optimista respecto a la deuda.

Por otra parte, Pesce explicó que el tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, "que estaban en niveles superlativos", busca "alinear las tasas de interés con las expectativas del Banco Central respecto a la evolución de la inflación y las necesidades de financiamiento para la producción y el consumo".

"Hay un problema de expectativa de los bancos y por eso el regulador tiene que actuar. Hace dos meses que asumimos y que cambió el programa económico: no estamos conformes con lo que sucedía con el sistema de crédito, pero en general los bancos no están hoy teniendo la dinámica que nosotros quisiéramos para financiar la producción y el consumo", añadió.

El miércoles, la autoridad monetaria dispuso que los bancos no podrán cobrar tasas superiores al 55% para financiar compras realizadas con tarjetas de crédito.