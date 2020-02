Tras el discurso de Guzmán: cayeron las paridades de los bonos y se esperan una reestructuración más agresiva

La paridad de los bonos argentinos vuelve a acercarse a niveles de 40% tras la volatilidad sufrida recientemente producto del reperfilamiento del bono dual. Con estos niveles de paridad, el mercado le marca la cancha al Gobierno sobre qué tipo de reestructuración podría llegar a encarar el ministro de Economía Martin Guzmán. Si bien estas paridades reflejan la expectativa de una reestructuración agresiva, el discurso de Guzmán frente al Congreso la semana pasada abre las puertas a especulaciones de que la reestructuración sea aun mas agresiva de lo que espera el mercado.

Las paridades que se observaban a comienzo de año se vieron deterioradas recientemente ya que los bonos cortos de ley local pasaron de niveles de paridad de 52% a 43%, como el baso del Bonar 20 y Bonar 24. En lo que respecta a los globales cortos, estos vieron caer sus paridades desde 52% a 48%. Los bonos Discount mostraban paridades de hasta 65% a comienzo de año y actualmente operan con paridades de 47%, como el DICA y 57% como el DICY. Finalmente, en lo que respecta a los bonos más largos, se observa que estos operaban con paridades de 50% a comienzo de año y pasaron a niveles de 41% a 43% actualmente. Todo esto refleja una expectativa más pesimista respecto del proceso de reestructuración que podría llegar a encarar el Gobierno en los próximos meses.

Desde la mesa de trading de Grupo SBS entienden que, dadas las paridades actuales, el mercado especula con que Argentina vaya hacia una reestructuración agresiva de la deuda.

“Los bonos en dólares si bien se encuentran muy afectados por el contexto que atraviesa Argentina, lo cierto es que aún falta para ver niveles de 40% de paridad (hoy las paridades se mueven entre 44% y 50%). A pesar de esto es claro que el mercado espera una restructuración muy agresiva de la deuda y principalmente apoyada en quita de cupones de renta y no tanto de capital. Consideramos que el ministro Guzmán deber realizar una propuesta de reestructuración de deuda basada en la sostenibilidad de la misma y no tanto en lo que las expectativas de mercado descuentan. De hecho, creemos que paridades del 40% sería un buen “entry point” y veríamos mayor demanda de bonos”, afirmaron.

Martin Rochina, trader en Banco Mariva remarca que con los bonos en dólares en niveles de paridad de 40% implica que las expectativas de reestructuración se fueron ajustando recientemente hacia una reestructuración más pesimista.

“Las paridades fueron a niveles de 40% como consecuencia de los últimos discursos del gobierno. Vemos que el mercado esperaba una restructuración más amigable y fue “ajustando” a medida de la incertidumbre generada por declaraciones y por lo que viene sucediendo con los primeros vencimientos de deuda, por ejemplo el bono Dual. Pensando que lo que se necesita es recrear confianza lo más rápido posible, entendemos que la propuesta debería ser más atractiva a lo que los precios del mercado actualmente indican.”, dijo el trader de Mariva.

¿Guzmán se despega del mercado?

Actualmente los bonos están abandonando el terreno en el cual la reestructuración de la deuda es considerada moderada y se alejaron fuertemente de lo que es considerado como una reestructuración leve. La caída en las paridades vuelve a apuntar a niveles de 40% aunque debajo de esos valores implicaría entrar en un escenario de reestructuración muy agresiva, similar a lo que se vio en Argentina en 2005, con quitas de capital del 65% y extensión de plazos de más de 30 años. Aun así, considerando las paridades y el tipo de reestructuración, operadores remarcan que es posible que el Gobierno intente una negociación aun mas agresiva de lo que se espera actualmente.

El jefe de la mesa de trading de un banco local señalaba que las paridades actuales muestran un nivel de optimismo mucho mayor sobre la deuda respecto del que ellos tienen desde el banco.

“Tras el discurso de Guzmán en el Congreso y sumándole los comentarios recientes de Stiglitz, creo que el Gobierno intentará ir por una reestructuración más agresiva respecto de lo que esta incorporado en los bonos argentinos. No estoy seguro de que esa estrategia le convenga, pero al declarar que va a ser frustrante para los acreedores, es factible pensar que Guzmán pueda cortarse solo y encarar algo aun mas negativo de lo que los bonistas esperan actualmente. Con estos precios, el mercado le marca la cancha para quitas de entre 35% y 40% aunque bien podría ser mayor si es que Guzmán lo intenta. En ese sentido, los bonos ley local están mas vulnerables a ver mayores quitas, pese a que el ministro declaró que no piensa hacer distinción por legislación”, explicó el head de trading del banco.

Julio Calcagnino, analista de Mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica, agrega que muy probablemente Guzmán correrá un modelo de sustentabilidad de deuda, el cual modelizará la economía en base a una gran cantidad de supuestos. Estos pueden ser crecimiento económico, recaudación, gasto público, inflación y tipo de cambio proyectado.

“El análisis de sustentabilidad de la deuda que haga Guzmán arrojará una trayectoria en las cuentas del país y cuál es la necesidad de alivio a nivel deuda e intereses. Luego, los bonistas tendrán que repartir cuánto alivio le corresponde brindar a cada uno dependiendo la especie, plazo, flujos y tasa de cupón. Si este alivio resulta ser menor al que se corresponde a los precios actuales, la sorpresa será positiva y el regreso a los mercados de crédito será más rápido y la exit yield será menor”, dijo Calcagnino.

Por otro lado, Calcagnino remarca que las probabilidades de ver una reestruración más dura dependerá de la legislación de cada bono.

"Si lo circunscribimos a Ley Nueva York, pienso que la probabilidad de ver una reestructuración hard peor de lo que piensa el mercado es baja. Ahora bien, sobre los bonos ley Local, estos pueden estar sujetos a ciertos manejos discrecionales y es más complicado hablar de su suerte. Guzmán no tiene la situación de Lavagna y Nielsen de 2005 ya que por ejemplo, no tiene superavit fiscal, aun no se cayó en default. Argentina tiene que esforzarse por seguir pagando", dijo el especialista.