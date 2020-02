Avanzan los 12 pliegos de los embajadores propuestos por Fernández

Los candidatos a embajadores propuestos por Alberto Fernández expusieron hoy ante la Comisión de Acuerdos y recibieron un amplio apoyo por parte de todo el espectro político, salvo Carlos Raimundi (OEA), quien fue puesto entre la espada y la pared por la oposición al ser consultado sobre la situación de Venezuela. El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri (Israel) fue consultado sobre las causas de corrupción que pesan en su contra. Daniel Scioli y Jorge Argüello, candidatos para las embajadas de Brasil y los Estados Unidos, respectivamente, fueron los que mayor respaldo cosecharon durante la reunión. Los 12 pliegos serán tratados el jueves en el recinto.

Scioli y Argüello fueron los que mayor apoyo recibieron ante la comisión de Acuerdos, que escuchó y formuló preguntas a los 12 candidatos propuestos por Fernández. “Nos parece que las cualidades personales de moderación y de diálogo y de siempre acercar las partes del futuro embajador son sumamente importantes. Felicitaciones”, dijo el radical Martín Lousteau, al hacer uso de la palabra tras la exposición de Scioli.

Otro senador de Juntos por el Cambio que pidió hacer uso de la palabra para respaldar al ex gobernador de Buenos Aires fue el senador del Pro Alfredo De Angeli, quien le deseó “éxitos” y le pidió recuperar la relación comercial con el país vecino, además de ponerse a su disposición. En tanto, el radical Julio Cobos, además de desearle “el mejor de los éxitos”, y resltó que el Presidente haya decidido poner en lugares estratégicos “embajadores políticos, con trayectoria y con experiencia”.

Lousteau aprovechó su paso por la embajada estadounidense y pidió la palabra para desearle “la mejor de las suertes” a Argüello. Y destacó la “trayectoria y la experiencia en los Estados Unidos” del candidato. “Va a tener de este bloque, y en mi caso, como ex embajador, toda la colaboración que requiera”. El presidente de la bancada PRO, Humberto Schiavoni pidió la palabra para sumarse a los deseos de éxito y reconoció la trayectoria de Argüello. De paso, recordó que Argüello “tiene una vasta trayectoria parlamentaria”. Y puso su bancada a “disposición para colaborar en los intereses del país”.

Durante la audiencia pública, que se llevó adelante prácticamente sin sobresaltos, el senador Luis Naidenoff puso contra las cuerdas al candidato como embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, al preguntarle por la situación de Venezuela ante ese organismo, así como también sobre las violaciones de los Derechos Humanos en aquel país.

“En términos institucionales, nosotros no negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela, pero sí plantear la multicausalidad de esta situación”, respondió Raimundi. Y agregó: “Hay una situación humanitaria delicada, pero que la solución no va a venir de la mano de la intervención externa, porque creemos que la intervención externa es corresponsable”, se encargó de aclarar. Más adelante, Raimundi detalló que abordarán la situación con dos principios: el de la no injerencia externa y la preservación de la paz en la región.

Dicho esto, el radical insistió con preguntarle a Raimundi si, para él, Venezuela forma o no parte de la OEA, a lo que el candidato le respondió que la situación “no es clara, y tampoco la va a decidir la Argentina”. En este sentido, Raimundi aclaró que “Juan Guaidó no es presidente de la asamblea actual”. Y recalcó que “la Argentina no está entre esos países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela”. “Nosotros no vamos a reconocer como presidente de un país a alguien que está reconocido por otros estados pero no por ese Estado soberano”, remató el candidato ante la OEA.

Otro momento de rispidez fue durante la exposición del ex gobernador de Entre Ríos, candidato a la embajada de Israel, quien había sido impugnado por Juntos por el Cambio, por tener 11 causas en trámite ante la Justicia. En total, el candidato había tenido tres impugnaciones por las que, previo a la audiencia, debió responder preguntas por escrito.

De Angelis hizo uso de la palabra tras su exposición y, luego de recordarle que está convocado a un juicio oral en abril, le consultó si tenía pensado viajar para presentarse ante la justicia y, si en caso de ser considerado culpable, si estaba dispuesto a renunciar al cargo. “No estoy obligado, pero voy a responder igual. Alfredito querido, vos sos senador y, si sos senador, tenés la respuesta que yo di por escrito, y ahí está la respuesta que vos necesitás”, le respondió el ex gobernador.

Juntos por el Cambio acompañó todos los pliegos, salvo el de Raimundi. En diálogo con la prensa, Naidenoff consideró que “hay un acompañamiento expreso del Gobierno a la dictadura de Maduro”. El jueves, en sesión extraordinaria, el Senado se apresta a votar los 12 pliegos y todo indica que serían sancionados sin sobresaltos.