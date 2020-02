Gesto de Alberto a los 'presos políticos K': "Llevan años de encierro innecesariamente"

En un video que publicó en su cuenta de Twitter, Alberto Fernández se refirió a la polémica sobre el lawfare que, según entiende, se instaló en Argentina en los últimos años. Y fue tajante al declarar, en el marco del proyecto de ley que se acaba de presentar en el Congreso, que "en la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo".

"Mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente", reflexionó el Presidente, sin dar nombres puntuales, pero sí haciendo referencia indirecta a ex funcionarios kirchneristas que siguen presos. En el video, además, se destacó el discurso de la asunción de Fernández en el Congreso, cuando sostiene: "Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias. Una Justicia que decide según los vientos politicos del poder de turno".

En los últimos años el lawfare se instaló en Argentina.

Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores.

Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos. pic.twitter.com/x0LCN1WrpO — Alberto Fernández (@alferdez) February 18, 2020

Se trata de un tema que ha generado visiones cruzadas incluso dentro del gobierno. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, había sostenido que "en Argentina no hay presos políticos, sino detenciones arbitrarias", en línea con lo planteado por el presidente.

Sin embargo, no estuvo de acuerdo con esta definición Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Diversidades y Género. Según su postura, "en Latinoamérica hubo y sigue habiendo presos políticos", e hizo referencia en particular al caso de Milagro Sala. Sobre la líder de la Tupac Amaru sostuvo que no tiene dudas de que se trata de una presa política.