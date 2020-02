Cuáles son y cuánto valen los terrenos clave que Macri cedió a la Ciudad y que el Gobierno revisará

El Poder Ejecutivo, a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) "revisar" en no más de 60 días la "legalidad" de los procesos por los cuales el Estado nacional transfirió inmuebles a la Ciudad, entre diciembre del 2015 y diciembre 2019.

A su vez, ordenó anular la cesión de 31 bienes que la administración del ex presidente Mauricio Macri le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires antes de terminar su mandato, en tanto que ordenó iniciar una investigación para determinar la legalidad del proceso ya que se realizó días después de que la fórmula de Juntos por el Cambio perdiese las elecciones presidenciales.

Entre los terrenos cedidos por Nación a la Ciudad durante el gobierno de Macri figuran aquellos que se pusieron a la venta para financiar las obras de viaductos de trenes. Según recordaron fuentes de la AABE, en 2017, mediante un decreto presidencial, se pusieron a la venta 6 inmuebles del Estado Nacional ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo era subastarlos para financiar las obras de viaductos de las líneas San Martín y Mitre. Se trataba de predios ubicados en los barrios de La Boca, Retiro, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza y Saavedra. Según el convenio firmado entre las partes lo recaudado debía transferirse a la ciudad. Por la venta de inmuebles antes mencionados se recaudó y transfirió un total de $ 2.500.193.276,31.

De los 6 inmuebles se subastaron los siguientes: el primero ubicado Av. Ortiz de Ocampo 3105, el segundo ubicado entre las calles Holmberg, Pico, vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y General Paz; y 5 de las 9 parcelas de un predio ferroviario que está delimitado por la Av. Federico Lacroze y las calles Moldes, Cramer y Zabala (Colegiales).

En tanto, los predios que no fueron vendidos son los siguientes: 4 parcelas del predio ferroviario ubicado en Av Federico Lacroze y las calles Moldes, Cramer y Zabala- -, dos parcelas ubicadas en Av Brasil N°16 y N°34- Avenida Franklin D. Roosevelt N° 5240/90- Fracción de terreno delimitado por las calles Avenida Dr. José María Ramos Mejía, Avenida del Libertador y calle Brigadier General Facundo Quiroga S/N°.

De acuerdo a lo informado por la AABE, entes de finalizar la gestión de Macri, Nación tenía una deuda con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no podía ser saldada a raíz de que no se habían subastado el total de los inmuebles. Luego del decreto antes descripto que autorizaba la “dación en pago”, se firma un convenio entre AUSA, Ministerio de Transporte de la Nación, AABE y GCBA para la transferencia de los inmuebles no vendidos. Dicho de otra manera, los inmuebles que no vendió La Nación pasaron a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Según dicho convenio, el valor de los inmuebles pendientes de enajenación asciende a la suma de $ 8.504.140.000.

A su vez, días después de perder las elecciones, Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A, una sociedad del Estado constituida con el objetivo de desarrollar proyectos integrales de urbanización de tres predios ferroviarios: Palermo, Caballito y Liniers, transfiero 4 parcelas de la Estación Palermo y 6 parcelas de la Estación Caballito al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a información provista por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, las parcelas fueron tasadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Las cuatro de Palermo poseen un valor de subasta total de u$s 12.987.337, mientras que las seis de Caballito fueron tasadas en u$s 16.961.614.

Predios en Palermo