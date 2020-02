Boca - River y el laudo con final anunciado

El pasado 4 de febrero, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con sede en Lausana, Suiza, dio a conocer la decisión sobre la apelación de Boca Juniors contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y River Plate, con motivo de los incidentes registrados en las inmediaciones del estadio riverplatense, el 24 de noviembre de 2018. A causa de los serios desmanes producidos, la Conmebol inició un procedimiento para tratar los incidentes dentro del estadio y sancionar a River Plate con dos partidos a puertas cerradas y una multa de USD 400,000. Esa decisión no fue apelada ante el TAS.

Un segundo proceso se inició a pedido de Boca Juniors para que se ordene la descalificación de River Plate de la Copa Libertadores 2018, petición que fuera rechazada en primera y segunda instancia por los órganos disciplinarios de la Conmebol. Contra la última decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones de la Conmebol, Boca Juniors apeló ante el TAS, pidiendo su revisión en su carácter de tribunal de última instancia en materia deportiva.

El Panel de árbitros estuvo integrado por Massimo Coccia (presidente), profesor y abogado, Roma, Italia, Juan Pablo Arriagada, abogado, Santiago, Chile, András Gurovits, abogado, Zurich, Suiza y por el secretario “ad hoc”: Francisco A. Larios, abogado, Miami, Florida, EE. UU.

En el resumen oficial del laudo se expresa lo siguiente: (1) El alcance del procedimiento de arbitraje se relacionó con incidentes de seguridad que ocurrieron en las afueras de los anillos de seguridad cuando el autobús del equipo de Boca Juniors fue atacado por partidarios de River Plate, que arrojaron piedras causando roturas en las ventanas y lesiones a algunos jugadores de Boca Juniors. (2) En su apelación, Boca Juniors buscó que se anulara una decisión anterior y que se declarase a River Plate como responsable de la conducta de sus partidarios durante el ataque del autobús. (3) Que River Plate fuera sancionado con la descalificación del Copa Libertadores 2018 o con "sanciones disciplinarias serias".

El Panel de árbitros del TAS determinó que, si bien River Plate había violado las regulaciones disciplinarias de la Conmebol, no se podía ordenar la descalificación de River Plate de la Copa Libertadores 2018, puesto que dicha sanción es excesiva según las circunstancias del caso. Y además, concluyó que la sanción apropiada por “el ataque al autobús” de Boca era dos partidos a puertas cerradas, a cumplirse en los próximos dos partidos en que River deba jugar de local por la Copa Libertadores.

Entre los interrogantes sometidos a evaluación, el TAS se plantea si River Plate era “estrictamente responsable” (traducción del inglés), por el ataque al autobús. Aquí se remite al capítulo del Código Disciplinario de la Conmebol sobre la “Responsabilidad objetiva de los clubes y asociaciones miembro” que establece: “1. Las Asociaciones Miembro y los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente, aficionados así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función con ocasión de los preparativos, organización o de la celebración de un partido de futbol, sea de carácter oficial o amistoso. 2. Las Asociaciones Miembro y clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido del cual sean anfitriones u organizadores. Esta responsabilidad se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder, encontrándose por ello expuestos a la imposición de las sanciones disciplinarias y cumplimiento de las ordenes e instrucciones que pudieran adoptarse por los órganos judiciales”.

El TAS considera para una interpretación acorde y unificada del texto legal, el simple hecho de que ocurra un incidente no significa automáticamente que la asociación o club anfitrión deban ser penalizados. El organismo responsable de tratar dichos incidentes tiene las manos libres para penalizar a la asociación o club nacional involucrado de acuerdo con las circunstancias.

Luego de analizarse la línea argumental en debate en torno al instituto en el Derecho argentino se conoce como “responsabilidad objetiva”, se concluye que debe seguirse la jurisprudencia del TAS que confirma que un club es estrictamente responsable de la mala conducta de sus seguidores, independientemente de si el club es negligente o tiene la culpa (véase, por ejemplo, CAS 2007 / A / 1217). Y a su vez, se apuntala que el grado de culpa o negligencia puede y debe tener un impacto en la medida de la sanción.

En base a tales antecedentes se reafirma la regla que: “una sanción debe cumplir con el principio de proporcionalidad en el sentido de que debe haber un equilibrio razonable entre el tipo de mala conducta y la sanción”. Este principio es reconocido por la jurisprudencia del TAS y en virtud del mismo se entiende que “la severidad de una sanción debe ser proporcional al delito cometido”. Para ser proporcionada, la sanción no debe exceder lo que razonablemente se requiere en la búsqueda del objetivo justificable ”(ver ex multis: CAS 2017 / A / 5015 y 5110, CAS 2013 / A / 3297, CAS 2010 / A / 2268, CAS 2005 / C / 976 y 986).

Y acerca del dilema planteado sobre las sanciones aplicables a River, se deja asentado un límite razonable en materia deportiva: a) Cualquier tipo de sanción menor, como una reprimenda, advertencia o multa, no sería lo suficientemente significativa o impactante para lograr el objetivo previsto de disuadir a los partidarios de repetir su mala conducta en el futuro. b) Cualquier sanción más grave que jugar dos partidos a puertas cerradas, en particular, una sanción que afectaría el resultado obtenido en el campo de juego (vgr. cancelación del resultado del partido, determinación del resultado del partido, descalificación de la Copa Libertadores 2018 o la retirada de un título o premio en metálico) es calificado de excesivo e inapropiado.

En ese contexto de análisis, la solicitud de Boca para aplicar “sanciones disciplinarias serias” a River es desestimada por las siguientes razones:

1) River ya había sido sancionado con dos partidos a puertas cerradas y una multa de u$s 400,000 (que es la multa máxima permitida bajo el Artículo 18.1 (c) CDR), ya que además de perderse la localía en su estadio (con todas las consecuencias deportivas y financieras derivadas), debió acatar la orden de que el partido de vuelta de la final se jugara en Madrid, España.

2) River carecía de un control real sobre el área en la que ocurrió “el ataque al autobús”, es decir, justo afuera de los anillos de seguridad delineados en la “Reunión de Seguridad”. Tal como D’Onofrio y la Sra. Valentina Pomi Rodríguez testificaron en la audiencia, el club riverplatense no tenía poder para vigilar fuera de los anillos de seguridad ni para modificar el plan de seguridad prestablecido. Si bien este factor no alcanzó para exonerar a la entidad de “la responsabilidad objetiva”, fue evaluado como un factor relevante para fijar la proporcionalidad de la sanción.

3) Según el criterio del Panel del TAS, una sanción que afecte el resultado de una competencia, como lo solicita principalmente el apelante, “nunca debe tomarse a la ligera y debe imponerse sólo en los casos más graves (está especialmente garantizada en todos aquellos casos que involucran trampas de algún tipo, como el dopaje o asuntos de arreglo de partidos)”.

4) Además, en el caso Boca-River, tras los incidentes, los clubes habían celebrado un “Acuerdo de Aplazamiento” para jugar el partido en el futuro en igualdad de condiciones, como finalmente sucedió el 9 de diciembre de 2018 en el estadio Bernabeu del Real Madrid, y lo hicieron expresamente "a efectos de salvaguardar la integridad deportiva de la Final". Así, cualquier sanción que afectare a posteriori el resultado de ese partido, (incluso si fuese legalmente posible y admisible), podría considerarse desproporcionada por ser contraria al espíritu de ese acuerdo. (En este punto, el Panel de árbitros tuvo en cuenta que el expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, era un experimentado dirigente deportivo y un “buen abogado”, desechándose el argumento de que hubiese firmado “bajo presión”).

Finalmente, después de más de 14 meses se arribó a un laudo (sentencia) que pone fin al litigio entre las partes, aunque podría intervenir la Justicia Federal suiza en caso de una última apelación. Para ello, los dos más renombrados y populares clubes de Argentina debieron desplazarse a más de 11.000 kilómetros de distancia, para presentarse ante la sede del TAS. Debieron asumir varios cientos de miles de euros de costos, decenas de horas de vuelo, abundantes pruebas incluyendo cientos de horas de videos, traducciones de documentos al inglés (idioma oficial del TAS), alojamientos, viáticos y honorarios de prestigiosos abogados europeos. Y ahora, también deberán soportar al 33% cada uno –junto con la Conmebol- las costas del proceso arbitral.

Si bien los árbitros actuaron con solvencia, conforme a las expectativas de quienes valoramos la buena fe y especificidad de las reglas aplicables al Deporte, este drenaje desmesurado de recursos -tan dilatado en el tiempo- se podría haber evitado si el Panel del TAS se hubiese constituido en Buenos Aires, con árbitros latinoamericanos y actuado en lengua hispana. Ello habría redundado en un procedimiento más acorde a los principios de inmediatez y celeridad que deben primar en cualquier caso de administración de Justicia, aun cuando sólo se trate de dirimir los intereses ocasionales de un resultado deportivo.