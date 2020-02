Tras reperfilamiento del Dual, al mercado le preocupan los vencimientos de Lecap

El reperfilamiento del bono Dual (AF20) tuvo un impacto directo sobre todas las curvas en pesos y generó dudas sobre todos los instrumentos en moneda local. Entre ellos figuran las Lecap, que vieron postergado el proceso de normalización que se observó en los últimos meses. Sus tasas se dispararon y el mercado nuevamente vuelve a ver a estos productos en base a su paridad, claro reflejo de la incertidumbre que se tienen sobre la posibilidad de pago de los mismos.

El efecto negativo del reperfilamiento del bono Dual hizo que el mercado perciba a todos los activos con una prima de riesgo mayor y con una mayor probabilidad de impago, haciendo que las tasas de interés se disparen fuertemente. De esta manera, las tasas de Lecap de corto plazo se desplazaron en el ultimo mes cerca de 380 puntos básicos, pasando de tasas (TNA) de 140% a 520%. Al analizar las Lecap por su TIR, se observa una curva invertida con tasas que parten desde los 590% y descienden luego a niveles de 280% a 250%.

El hecho de que los próximos vencimientos sean tan cortos en el tiempo influyen a la hora de determinar la TIR de las Lecap, aunque igualmente hubo un marcado deterioro en casi toda la curva de dicho instrumento fundamentalmente por el efecto del reperfilamiento del Dual.

Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicó que la caída del precio de las Lecap en el mercado secundario explica el aumento de la incertidumbre en el mercado de pesos tras el reperfilamiento del bono dual (AF20) y la escasa demanda en la licitación del miércoles.

“Si bien hasta acá vienen pagando los vencimientos en pesos de Lecap, el reperfilamiento del AF20 (que era visto como un vencimiento en pesos) deja al mercado sin claridad acerca del criterio que adoptaran para los futuros vencimientos. Si se quiere sostener el esfuerzo por normalizar la curva de pesos, incluso si fueran a tener un tratamiento diferenciado para los bonos respecto de las letras, lo que el mercado necesita es una definición del criterio a adoptar. Mientras la norma que reine sea la incertidumbre, la curva de pesos va a tener gran dificultad en normalizarse”, anticipó el director de PPI.

Con una visión similar, Julio Calcagnino, analista de Mercados de TSA Bursatil del Grupo Transatlantica remarcó que el efecto negativo que vimos en todo lo que son títulos en pesos fue como consecuencia de lo visto con el AF20.

“El Gobierno en cierta manera deshizo parte del camino que empezó con la reconstrucción de la curva de deuda en pesos con el reperfilamiento del Dual. De ahora en adelante, la posición del Ejecutivo queda debilitada si no cumple a raja tabla todos los compromisos tanto de las letras como de los bonos en pesos para lograr una normalización de la curva. Necesitamos cumplimento frente a incertidumbre”, afirmó.

No todas las Lecap son lo mismo

Existe la posibilidad de que el Gobierno busque darle un tratamiento diferenciado de las Lecap respecto del resto de los bonos. Aun así, no todas las Lecap son iguales ya que no todos los vencimientos concentran la misma calidad de tenedores.

Los próximos vencimientos de estos instrumentos son a finales de febrero por poco más de $40.000 millones. Luego en marzo salta a niveles de $ 80.000 millones y poco más de $ 90.000 millones en abril. Desde el mercado no ven problemas significativos para la Lecap de finales de febrero, aunque si advierten sobre las de finales de marzo.

Sobre este mismo punto, los analistas de Quinquela Fondos advirtieron que los vencimientos de la deuda en pesos crecen mucho en marzo y abril y que el Gobierno deberá hacer mejores ofertas hacia adelante para lograr una renovación de deuda mayor.

“Aparte del episodio del bono Dual que el Gobierno definió como deuda en moneda extranjera, no está habiendo buena respuesta del mercado para renovar los vencimientos de pesos. El ofrecimiento de esta semana que buscaba renovar vencimientos de $ 10.000 millones sólo logró acceso a $ 6.500 millones. Las ofertas próximas deberán ser más atractivas o el Ejecutivo deberá ir pensando la manera de esterilizar esa potencial mayor expansión monetaria que se podría producir en caso de que se logren renovaciones sólo parciales”, agregaron.

Desde el mercado advierten las particularidades que tiene la Lecap que vence el 30 de marzo. El 75% de la misma está en manos de Templeton y alcanza un total de $ 49.000 millones, lo que implica cerca de la mitad de lo que vencía recientemente en el bono dual. Así Templeton debería cobrar por la Lecap de marzo más de lo que tenía que cobrar el jueves pasado por el Dual.

Justamente, los analistas de Bull Market Brokers ven que el mayor problema con las Lecap se ubica en el de vencimiento a finales de marzo (S30S9), aunque a la vez entienden que dicho producto es una buena alternativa para ahorristas locales.

“El problema está con la letra a pagarse en marzo y que podría estar bajo los mismos principios de default, reperfilamiento, que aplicaron con el bono dual (AF20). En esa Lecap, un 75% la tiene Templeton, y casi 45% bajo jurisdicción de Luxemburgo y no americana, que impide el uso del contado con liquidación para repatriar posiciones. El pago de esa Lecap puede ser un problema serio porque el monto es similar al AF20, así que muy probablemente las Lecap caigan en algún reperfilamiento en esa especie. Tristemente el gobierno con los instrumentos de ley argentina puede hacer lo que quieran. Para los minoristas, con excepción de la Lecap a finales de marzo, estas son buenas tasas para un armado de posición”, advirtieron desde Bull Market Brokers.

Gobierno buscará rearmar la curva de pesos

El Gobierno deberá intentar reencausar el proceso virtuoso que se dando estaba en los últimos meses sobre el mercado de deuda en pesos para así poder rollear los próximos vencimientos en moneda local. Para ello, las próximas renovaciones son claves y el Gobierno deberá mostrar señales de pago concretas sobre las Lecap primero y sobre el resto de los bonos luego.

Flavia Matsuda, coordinadora de Research de invertirOnline.com considera que el Gobierno buscará hacer frente a los próximos compromisos de deuda que deberá afrontar.

“Creo que, mientras dure el proceso de negociación de la deuda, el Gobierno intentará rollear (aunque sea intra-sector público) las letras y hará un esfuerzo para pagar lo que no pueda renovar. En ese contexto, imagino también, intentando bajar tasas y alargando plazos. Si las negociaciones no van bien encaminadas creo que podría haber un nuevo cambio de condiciones, imagino más otro reperfilamiento o baja de tasas, pero no una quita. Con las Lecap, no me imagino que la renegociación sea igual que en el caso de los bonos. Creo que los fondos extranjeros ya fueron saliendo de las letras y los tenedores son más que nada fondos locales y compañías de seguro domésticas, con lo cual sería mucho más fácil negociar”, explicó la especialista.

Finalmente, desde la mesa de operaciones de un banco local entienden que el mercado está analizando la curva de instrumentos de pesos mirando su paridad, claro reflejo de las dudas que se tienen sobre la probabilidad de pago de las mismas.

“Nuestro equipo considera que, para conseguir una normalización de la curva de pesos, hará falta renovar un porcentaje significativo de los vencimientos, tanto de Lecap como de bonos. Algo que resulta posible si se analizan que los tenedores de los próximos bonos a vencer son mayormente locales. Si bien no vemos que se consiga una normalización de la curva de pesos si se produce una diferenciación entre Bonos y Lecap, cuando comparamos la curva de paridades de ambas, el mercado parece asignarle una mayor probabilidad que nosotros”, comentaron.