Alberto ordena revisar la cesión de inmuebles de Macri a Larreta

Esta semana comenzará la etapa albertista revisionista de la herencia que dejó Mauricio Macri en el Estado. Antes de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, revele su informe sobre los siempre polémicos gastos reservados de los espías, el Gobierno publicará mañana dos decretos (uno de necesidad y urgencia) para poner la lupa sobre los últimos traspasos de inmuebles que el mandatario de Cambiemos realizó poco antes de dejar el poder, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta, por un monto que dicen alcanza los $ 16 mil millones.

Por un lado, la gestión todista sospecha de 31 escrituras realizadas a favor de la Ciudad de Buenos Aires entre el 19 de septiembre y el 10 de diciembre, último día de la presidencia Macri, en el marco de diversos convenios, por montos de $13.961.750.000 y u$s 29.948.954. El decreto firmado el Día de los Enamorados que se publicará hoy, adelantado ayer por el diario La Nación, instruye a la AABE, comandada hoy por el sciolista Martín Cosentino, a revisar en 60 días la "legalidad" de la cesión de estos inmuebles. Se trata de terrenos transferidos por el Paseo del Bajo, por Viaductos, Playas Ferroviarias en Palermo, Caballito y Liniers; y otros varios, como un Instituto de Menores; comisarías, cuarteles, una playa judicial, canchas en Urquiza y la prolongación de la calle Rondeau.

"PFBA (Una sociedad anónima controlada por la Anses en un 95%) entrega tierras que tienen enorme valor constructivo para pagar por adelantado obras que no están hechas, cuando normativamente podían pagar conforme avances de obra. Están entregando tierra valiosa por deuda no exigible", recelan en la Casa Rosada. El texto del decreto no deja lugar a dudas: la investigación dela AABE puede detectar "vicios que puedan implicar su nulidad" hasta "eventuales hechos o actos ilícitos".

En una de sus primeras entrevistas, Cosentino había apuntado contra la preferencia hacia el distrito gobernado por el PRO: "Hubo una notoria inclinación del gobierno nacional de otorgarle bienes a la ciudad de Buenos Aires por unos $15.800 millones. Una situación que no se dio en otras jurisdicciones del país".

Por otro lado, el DNU que se conocerá también mañana anulará unas de las modificaciones realizadas por Macri con su decreto 740/19 publicado el 29 de octubre, un día después de perder las elecciones. A través de esa norma, AABE tenía la facultad de "dar en pago" inmuebles para "cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera". En noviembre, por el pago de obras de elevación tramos de los viaductos del Ferrocarril San Martín y del Mitre, el Estado cedió siete inmuebles por $ 8.504.140.000 a la Ciudad. Esas escrituras están en proceso de inscripción, por lo que podrían ser impugnadas.

Desde la Ciudad, donde se alistan para otra batalla, por los puntos de Coparticipación cedidos por Macri en 2016, argumentan que la disposición de los inmuebles fue autorizada por decretos anteriores y confían en que "el diálogo va ser el camino para llegar a un acuerdo en este y en todos los temas que puedan surgir".