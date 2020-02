Los jubilados podrán acceder a 170 medicamentos de manera gratuita

En paralelo al anuncio del aumento en los haberes de la clase pasiva, el Gobierno informó que los jubilados podrán acceder gratuitamente a un grupo de 170 medicamentos esenciales.

Fue la titular del PAMI, Luana Volnovich, quien comunicó la novedad en conferencia de prensa, acompañada por el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, y el presidente Alberto Fernández.

"Vamos a poner en marcha un vademécum de medicamentos esenciales, gratuitos del PAMI.

Es una lista de 170 remedios, principios activos, que nosotros consideramos que son los necesarios para cuidar la salud de nuestros afiliados", señaló.

Volnovich agregó que la nómina se conformó "en base a las recomendaciones de la OMS, la Confederación Médica Argentina y los propios consumos de los jubilados".

La funcionaria criticó, además, al gobierno anterior al señalar que la medida "no tiene una lógica presupuestaria, como ocurrió en los últimos años".

"Durante estos años la lógica que se siguió para dar o no un medicamento fue la presupuestaria y no la del cuidado de la salud. Nuestra lógica es sanitaria. Tenemos que incentivar esos tratamientos adecuados. No queremos intoxicar ni sobre medicar a nuestra población”, afirmó.

La medida tendrá un costo de $ 30.000 millones.

EN DESARROLLO.