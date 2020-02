Loser: “El problema serio que tiene la Argentina no es la deuda con el FMI, sino con los bonistas"

Claudio Loser, ex Director Regional del Fondo Monetario Internacional (FMI), opinó sobre la renegociación de la Deuda y consideró que el problema serio que tiene la Argentina no es la deuda con el FMI, sino con los bonistas”.

“La deuda con el FMI por supuesto hay que empezar a pagarla pero recién en forma importante el año que viene”, sostuvo el economista.

En esa línea, señaló que “en términos de horizontes, el problema serio que tiene la Argentina no es la deuda con el FMI, que es el 20% del total de la deuda máximo, sino la deuda con los bonistas".

“Ahora lo que hay que manejar es la deuda de los bonistas", insistió. "Hay que sentarse, hay que negociar, hay que pedirles una quita y posponer los pagos”, indicó Loser este viernes en diálogo con radio del Plata.

“La quita puede ser a través del pago de intereses, puede ser a través de capital, puede haber un menú ese es el trabajo. Lo mejor es una alianza estratégica con el Fondo, algo que se ha hecho a través de la historia latinoamericana”, detalló.

“Hay que reprogramar la deuda. Puede ser pagando de a poco o con un plazo de gracia. El Fondo puede llegar a un acuerdo nuevo, si la Argentina quiere", destacó.

En otro contexto, al opinar sobre la polémica entre Cristina Kirchner y el FMI, Loser planteó: “ A pesar de que suena muy atractivo para el público argentino lo que dice la vicepresidenta, no es correcto, creo que no ha hecho un estudio requerido y va a terminar a la defensiva. El fondo tiene unos estatutos y no se puede hacer quita”.

“Ella menciona textos, pero es como si estuviera hablando la Constitución de 1853 y no la de los año 90 reformada que tenemos ahora”, concluyó.