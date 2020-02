Alejandro Rodríguez: "No estamos para decirle a Guzmán lo que tiene que hacer, estamos para controlarlo"

Alejandro "Topo" Rodríguez lidera el bloque Consenso Federal. Se trata del espacio que llevó el ex ministro de Economía Roberto Lavagna como candidato a presidente. Aún así, "nunca nos ha dicho cómo hay que votar", dijo el diputado. Sino, lo contrario: ellos le comentan cómo votarán y Lavagna les da su opinión. Desde su despacho en el Congreso, el "Topo" dio su visión sobre las primeras semanas de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo, alertó que "hay que tener cuidado con que un sector de la Sociedad Rural no termine convirtiéndose en el "brazo violento del Pro" y valoró la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, al recinto, aunque, consideró que hubiera sido "importante" que el diálogo se diera en la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda.

- ¿Cómo evalúa los dos primero meses de Fernández al frente del Ejecutivo?

- No puede hacerse una evaluación sin referirse a la situación que se recibió: el cepo al dólar más duro y restrictivo de la historia del país; estancamiento productivo; una profunda crisis social, con una situación fiscal delicadísima; y la necesidad de encontrar consensos básicos sobre temas fundamentales, que todavía está pendiente.

- Hecho el diagnóstico, ¿cuál es su evaluación?

La orientación general de la política económica es correcta. Es positivo que se hayan identificado dos grandes urgencias: el hambre y la deuda, que son las dos caras de la pesada herencia de Macri. Sin embargo, las políticas se evalúan sobre la base de sus resultados. Y hay que ser respetuoso de los tiempos mínimos que lleva Fernández. Sí me parece oportuno abrir una reflexión sobre algunos aspectos.

- Como por ejemplo...

- Las pymes industriales y los pequeños y medianos productores del campo están al límite en materia de presión tributaria. No estaría mal hacer una revisión de esa situación y adoptar medidas correctivas. Y, luego, es fundamental ir por el camino del incentivo a la inversión para la creación de empleo genuino.

- ¿Fernández es el "porteño más federal", como dijo durante la campaña?

- Hoy es imposible evaluarlo: solo lleva dos meses. Sí advierto que federalismo no es poner capitales alternativas en las provincias ni es tener reuniones en las provincias. Federalismo es poner en marcha una política y programas para darle federalismo productivo al país.

- Hizo alusión a los productores del campo, ¿cómo es el vínculo de su espacio con ese sector? Parecería ser más afín a Juntos por el Cambio.

- Sí, lo que hemos visto en los últimos días es que un sector de Cambiemos, en particular un sector del Pro, le ha pedido a la Sociedad Rural, en particular a su presidente Daniel Pelegrina, que salga con mucha claridad a criticar a Consenso Federal. Hay que tener cuidado con que un sector de la SRA no se convierta en el brazo violento del Pro. También, podrían enterarse de que en nuestro interbloque siete no votaron el aumento de retenciones, y cuatro lo votamos, a cambio de que se incluyera la segmentación. En general, la dirigencia agropecuaria ha tenido una afinidad más marcada con Cambiemos, aunque eso no les impidió que Macri les clavara el cuchillo por la espalda. Porque vino con la promesa de eliminar las retenciones, después las reimpuso y las extendió y perjudicó, especialmente, a pequeños y medianos productores.

- ¿Qué le pareció la exposición de Guzmán?

- Su presencia en la Cámara es una señal institucional positiva que debe ser valorada. Hubiera sido importante que el diálogo se diera en la Comisión Bicameral de la Deuda, para aprovecharlo mejor. Se han comprometido a activarla. Eso está bien. Como señaló Jorge Sarghini, de nuestro bloque, no estamos para decirle al ministro lo que tiene que hacer. Estamos para controlarlo, luego de haberle dado los instrumentos para actuar.