Financial Times: Trump y Bloomberg se pelearon en Twitter

Dos multimillonarios de Nueva York se denigraron públicamente, uno menospreciando la estatura comparativamente diminuta de su rival y el otro afirmando que los inversores colegas se ríen, a sus espaldas, de las inversiones inmobiliarias fallidas de su adversario.

Cualquier otro día, con cualquier otro multimillonario, esto sería un episodio habitual del centro de Manhattan. Pero de la pelea de este jueves participaron dos hombres que se presentan como candidatos en las elecciones presidenciales de noviembre: Michael Bloomberg y Donald Trump.

.@realDonaldTrump - we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence.



I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg