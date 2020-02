Para Alberto Fernández, el planteo de Cristina Kirchner al FMI sobre una quita en la deuda es “muy pertinente”

Alberto Fernández se refirió este jueves a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que la observación de su vice, Cristina Kirchner, quien pidió al organismo multilateral una quita en la deuda contraída por el país es "pertinente". Además, dijo que no sabe si podrá asistir a la asunción de Luis Lacalle Pou, en Uruguay, porque ese día tiene que dar su mensaje en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

“La observación de Cristina es muy pertinente, porque muchas veces dije que el Fondo incumplió con el hecho de que el estatuto prohíbe prestar plata para cubrir corridas cambiarias. Lo que Cristina dice es que si incumplieron eso, que hagan una quita. Es absolutamente pertinente”, señaló en una entrevista con radio Rivadavia.

El Presidente puso en duda, además, su presencia en Uruguay. ""No se si voy a poder ir el 1° de marzo porque ese día se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso y el Presidente da su famoso discurso sobre el Estado", explicó.

Y agregó: "Con Luis Lacalle Pou tengo muchísima confianza, si no puedo viajar ese día, le voy a proponer viajar al día siguiente".

Así, Fernández descartó un encuentro ese día con Jair Bolsonaro, quien le había pedido al canciller Felipe Solá una reunión entre ambos, aunque dejó en claro que buscará ver cómo coincidir con el mandatario brasileño.

Deuda

“La Argentina está en un momento muy difícil, con una situación económica muy delicada. Ya tenemos todo listo para el partido, pero lo que tenemos es que sortear esta etapa de ordenamiento de la deuda , que es un fuente condicionamiento”, explicó.

Por otra parte, al ser consultado sobre la posibilidad de que la Argentina entre en default , el mandatario recordó que el país está en default desde antes de que Macri dejara la presidencia. "Por eso habló de reperfilamiento", resumió.

“Estamos tratando de salir de ese default y darle un nuevo tratamiento a la deuda, porque el problema que tenemos es cómo con la economía tan pinchada, podemos hacer frente a las deudas que tenemos" dijo en otro tramo del reportaje y cuestionó con dureza que, durante la gestión de Cambiemos “pidieron mucha plata prestada, a pagar muy rápido”.

Jubilaciones

“Cuando se conozca cómo vienen los aumentos de las jubilaciones en marzo, van a poder ver todos que nosotros seguimos priorizando a los que peor están, y ellos van a cobrar más de lo que hubieran cobrado con la fórmula anterior”, dijo al ser consultado sobre la situación de los pasivos.

Y, de paso, el jefe de Estado aprovechó para comentar que desde el Gobierno están trabajando para poner en marcha que los jubilados que cobran la mínima, no tengan que pagar los medicamentos. "Eso ya estamos en condiciones de ponerlo en marcha" afirmó. Y, más adelante acotó: “Que los especuladores esperen, la gente no”.

Además, auguró que este año, "vamos a estar mejor" y puso como ejemplo que "el consumo va creciendo”.

En otro tramo del reportaje, el jefe de Estado fue consultado sobre las diferencias que hubo entre los ministros de Seguridad Nacional y provincial, Sabina Fréderic y Sergio Berni, respectivamente. Y consideró que "todos estamos queriendo resolver los problemas de la gente", y que hay algunos creen que el modo es uno, otros creen que es otro. "Con Axel (Kicillof) nos sentamos, lo resolvimos y seguimos adelante", aseguró.

Justicia

“Necesitamos una Justicia que funcione bien”, dijo al ser consultado sobre la reforma judicial que el Ejecutivo se apresta a impulsar próximamente. "Lo que yo siento es que, para eso, hay que reformular esas cosas".

A grandes rasgos, dijo: “La idea es que la Justicia Federal siga haciendo lo que tiene que hacer, pero que también ponga todos sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”. Y agregó que aspira a que exista “una Justicia federal que se olvide de la política”.

Respecto de la polémica sobre la existencia o no de presos políticos, una vez más, Fernández dijo que “no los hay”. Aunque acotó: "Eso no quiere decir que no haya detenciones arbitrarias".