Advierten que no tener un plan económico "complica" la renegociación de deuda

Tras el reperfilamiento del bono dual primero y la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, el mercado se puso más cauteloso respecto del futuro de las negociaciones de la deuda. Se observó mayor volatilidad en los instrumentos de deuda local, así como también en las acciones. Es que el Gobierno sigue sin exponer un plan económico, algo que complica a la dinámica para avanzar en las negociaciones de reestructuración. Para tener un análisis de la actualidad y las proyecciones para 2020, El Cronista conversó con Juan Guma, research de Capital Market Argentina, quien afirmó que desde la compañía no recomiendan la exposición a bonos soberanos locales, aunque sí a apostar por los corporativos. Subrayó que no contar con un plan económico complica el futuro de la deuda y las negociaciones.

¿Crees que la normalización de la curva en pesos queda perjudicada tras el evento del bono dual?

Sí, creo que el reperfilamiento del Dual (AF20) va a afectar la curva en pesos. Se veía un trabajo en la curva en peso bastante interesante. Mas allá del discurso del Tesoro de tender hacia una normalización de la curva, se reflejaba la baja en las tasas de Lecap, la mayor liquidez en el mercado, las licitaciones de Lebad y los canjes por Lecap. Hacia adelante va a depender de las noticias que vayamos recibiendo.

El Gobierno necesita que el mercado de deuda en pesos se mantenga estable mientras se negocia la deuda en dólares

Exacto. El Gobierno necesita financiamiento. Si no va a venir por la parte de dólares se va a necesitar la parte de pesos en la cual apoyarte, o se le va a cortar los flujos de financiamiento.

¿Crees que se va a diferenciar bonos de Letras?

Habrá que ver cual es el plan final de cara a la reestructuración. Todavía no se sabe la propuesta final ni para los pesos ni para los dólares. De esta manera, no se conoce si terminan entrando las letras o no. Las Lecap no tienen un tamaño tan grande como ciertos bonos como el AF20 o TC20, que acumulan un total de $ 100.000 millones cada uno aproximadamente. Apuntando a reestructurar esos bonos y una vez resuelto el mismo, el perfil de vencimientos de la deuda se resolvería bastante.

En el corto plazo los inversores se inclinaron más por los bonos ley internacional en detrimento de bonos ley local.

La percepción del mercado es que los bonos ley local puedan quedar más expuestos a mayor volatilidad si no a una reestructuración no tan amigable o que el paraguas legal te pueda ayudar si es que la negociación no es tan amigable. No creo que tenga sentido un tratamiento diferenciado entre distintas legislaciones. Lamentablemente la seguridad jurídica varió y es entendible el tratamiento diferencial entre legislaciones.

¿Recomiendan pasarse de legislación?

En esta instancia no creo que exista tanta opción en migrar de una legislación a otra. Entiendo que ya hubo tiempo como para ir migrando y quien se quedó en ley local es porque veía más valor ahí o porque podría llegar a tener más potencial. No sé si tiene tanto sentido migrar de uno a otro. Igualmente, nosotros no estamos recomendando posicionamiento en bonos soberanos por la volatilidad que se observó últimamente.

¿Qué les recomiendan a sus clientes?

Recomendamos corporativos en dólares de buena calidad. En momentos de estrés demostraron siempre tener una mejor performance. Ofrecen rendimientos interesantes de entre 8% y 10% en dólares como el caso de YPF, Tecpetrol, Panamerican Eenergy, Aeropuertos 2000 o Adecoagro. Este ultimo es un caso interesante, ya que genera el 75% del EBITDA en Brasil y Uruguay está descolgada de lo que es el riesgo local y tiene rendimientos de entre 7,5% y 10%.

¿Cuánto complica a esta instancia no tener un plan económico?

Creo que bastante. Al fin y al cabo como acreedor me interesa saber de que manera el Gobierno me va a terminar pagando a mi como bonista. Mínimamente se necesita un plan económico para entender cómo va a pagar y si su propuesta es sostenible o no. Además, si el Gobierno plantea quitas en la deuda, se puede analizar la razonabilidad de la misma en función dado el plan económico. La ausencia de eso implica que esta faltando una pata muy importante en la negociación.

¿Crees que hoy tiene más sentido tener acciones o bonos si es que el resultado de la negociación de la deuda es favorable?

Sí, la reestructuración sale en los plazos acordados y es sostenible con un plan económico consistente, a mediano plazo vamos a ver un repunte. En ese sentido, el mercado de acciones tiene mayor potencial que los bonos. Las compañías están en buena situación dentro del contexto actual, afectadas por la volatilidad macro, pero en situaciones bastante solidas. Se puede ver un potencial interesante, aunque vale aclarar que primero vamos a tener que ver datos que muestren el repunte en la economía. A partir de allí, el Merval y las acciones pueden tener potencial interesante.

¿Cómo ven la brecha cambiaria hacia adelante?

La misma va a depender de varios temas. La emisión es uno de ellos y desde diciembre a hoy se observa una aceleración en la emisión. El cepo hard y al tener una brecha tan elevada, todavía quizá no se vio tanto una ampliación de la misma. A mediano plazo quizá se termine acomodando y la brecha se podría ampliar. Con los niveles de tasas en pesos y tasas reales negativo no sería tan descabellado.