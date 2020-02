Palma Cané, sobre la exposición del ministro de Economía: “Es clara señal de que vamos a un default”

El economista y especialista en mercados internacionales, Luis Palma Cané consideró que la presentación que hizo ayer el ministro de Economía Martín Guzmán fue netamente política y que elevó la preocupación de los mercados que todavía esperan conocer el plan económico del Gobierno, que “aún no existe”.

“Según la propuesta que hizo ayer Guzmán, la Argentina no está en condiciones de pagar los vencimientos. En ese caso es clara y evidente señal de que vamos a un default”, alertó Palma Cané esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“Fue un discurso político con varios mensajes”, indicó el economista. El principal fue que no se puede evitar el déficit fiscal por lo menos hasta el 2023. Con lo cual si además de eso suponemos y asumimos que cómo mercado no nos va a financiar absolutamente nada es evidente que el mensaje es ‘no tenemos superávit fiscal hasta el 2023, no tenemos otra fuente de financiamiento, prepárense porque lo que vamos a pedir es no pagar absolutamente nada hasta como mínimo el 2023’”.

En co secuencia señaló que “esto es una negociación que se abre poco amigable para los mercados, sobre todo porque la única manera de pagar esto es con crecimiento, pero a esta altura del partido no existe ningún plan económico de crecimiento. Mis colegas de Estados Unidos y de Europa la pregunta que se hacen, está genial lo de la proyección de crecimiento, pero cuál es el plan que está detrás”.

“Otro problema que llamó mucho la atención fue su mensaje que atrás de todas estas medidas hay un proyecto económico y que está todo pensado, entonces porque no lo ponen arriba de la mesa”

“Por otro lado siguen insistiendo es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también es responsable de la crisis de la deuda y la diligencia anterior. Esto, quienes conocemos a la gente de esta organización, no ayuda.

"No hay sorpresa, no hubo mucho nuevo y lo poco nuevo que dio fue bastante inconsistente con una solución amigable y parece ser como que le dijo a los bonistas ‘prepárense que viene un guadañazo’”.

“Acá, o tenes una prórroga de los vencimientos, o tenes que declarar en cesación de pagos”.

“En cuyo caso sabemos todo lo negativo que puede ser una situación de default que sería la novena en la historia argentina”.