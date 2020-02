La oposición hizo silencio en el recinto y criticó la falta de detalles de Guzmán

Juntos por el Cambio optó por el silencio durante la sesión que tuvo como protagonista al ministro de Economía, Martín Guzmán Luego de no haber acercado posiciones con el oficialismo en torno a la dinámica que cobró el debate, la principal bancada opositora brindó una conferencia de prensa una vez finalizada la exposición del ministro sobre los lineamientos de las negociaciones de la deuda pública extranjera. Ante la prensa, los diputados le desearon “suerte” al Gobierno en las negociaciones, y se quejaron por la “falta de precisiones”.

Juntos por el Cambio se negó a que lo equiparse con el resto de las bancadas opositoras. Es que, como el ofrecimiento del oficialismo fue que cada interbloque tuviera la misma cantidad de tiempo para exponer y hacerle repreguntas al ministro (tres minutos), optó por hacer silencio durante la sesión.

Si bien el espacio que lidera Mario Negri sí envió una veintena de preguntas el día previo a la sesión –y Guzmán se encargó de agradecerlas “profundamente”-, no hizo uso de los minutos que le correspondían. En vez de ello, brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro que la exposición de Guzmán les dejó gusto a poco. De paso, pidieron, una vez más, que se deje de lado “el relato de que el endeudamiento empezó hace cuatro años”, y resaltaron que se trata de un “problema estructural”. Según detallaron, en 2015 Cambiemos recibió u$s 240 mil millones de endeudamiento y tomó financiamiento por u$s 70.000.

“El Presidente manifestó que no muestran la estrategia porque están jugando al póquer con los acreedores. Nosotros pedimos que las cartas estén sobre la mesa, para poder dar el apoyo del Congreso. No se puede jugar a las cartas con el futuro de 45 millones de argentinos", cuestionó el líder de la bancada Pro, Cristian Ritondo.

En tanto, el líder del interbloque JxC, Mario Negri, advirtió “contradicciones inquietantes en el Gobierno”. Y señaló que mientras que Guzmán dijo en el recinto que las conversaciones con el FMI están progresando, la vicepresidenta Cristina Kirchner “pidió desde Cuba al FMI una importante quita de capital”.

“No nos queda claro si el ministro ha planteado esta propuesta a las autoridades del FMI”, espetó el cordobés. Y remató: “Nos hubiera gustado saber si él coincide con lo que dijo la vicepresidenta en Cuba”.

En tanto, Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, recordó que la Argentina “no crece hace 10 años”, y cuestionó que Guzmán no haya dado a conocer un plan de crecimiento y otro para bajar la inflación. “Hoy esperábamos precisiones”, recalcó Laspina, para luego desearle “suerte” al Gobierno con la estrategia de negociación a la que consideró “inversa” a la implementada por otros países.

Además, durante la conferencia, desde la bancada insistieron nuevamente con que las autoridades de las dos cámaras constituyan de forma “urgente” la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Pública, a la que consideran “el ámbito adecuado para dar este debate”. Y pidieron que el Ejecutivo envíe el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2020. “Esperamos que envíen el Presupuesto, esto no es incompatible con sentar las bases de una negociación exitosa. Nosotros creemos que si explicitan el programa económico tendrán más suerte”, apuntó Laspina.