Aventura e industria naval por Malvinas

Regresó de la Antártida el velero Galileo, comandado por Nilo Navas, veterano de guerra de Malvinas. La travesía se había iniciado el 6 de enero y durante veintidós días amarró en varias bases antárticas, además de cruzar a vela el peligroso estrecho de Drake. Lo interesante del caso, es que el Galileo fue diseñado por el ingeniero naval Horacio Tettamanti cuando tenía 24 años. Y Tettamanti, unos años antes, ganó la primera regata que se corrió en las islas Malvinas.

En 1974, el "Bahía Buen Suceso" desembarcó en Puerto Argentino cuatro veleros clase "grumete" del Club Universitario Buenos Aires (CUBA) que bajo el lema de "El Mar Nos Une" corrieron la primera regata en la historia de Malvinas. El grumete "Santa Cruz" timoneando por Horacio Tettamanti y tripulado por Martín Bond junto a dos isleños fue el primero en llegar a la meta. Tras la competencia, los grumetes Santa Cruz (ex Calquin) y el Ushuaia (ex Malu) fueron donados por el CUBA y quedaron en Malvinas para que los jóvenes aprendieran a navegar. Los nuevos nombres con que fueron bautizados los veleros hacían referencia a lugares emblemáticos de la Patagonia a la cual también pertenecen nuestras islas.

El velero Galileo, 46 años después, llegó a Ushuaia luego de realizar una travesía de 22 días por los mares del sur y la Antártida, informaron desde la Fundación Malvinas Argentinas.

"El objetivo fue cubierto con creces porque pudimos llegar a las bases argentinas con nuestra bandera al tope", dijo Navas a Télam. El veterano de guerra de Malvinas aseguró que "fuimos a Carlini, desembarcamos la imagen de la Virgen de Luján, e hicimos una ceremonia sencilla y emotiva. El barco se portó excelente, cumplimos los tiempos, cruzamos el pasaje de Drake que era el desafío y navegamos por el Beagle".

Durante la travesía el Galileo visitó las bases argentinas Decepción, Melchior, Brown, Primavera y Carlini.

"Decidimos cruzar el Drake a vela, no a motor, es un desafío máximo y la entrada del Beagle estuvo complicada también porque tuvimos vientos de frente muy fuerte", destacó Navas.

"Es un barco que diseñé en la década del 80, y me dio muchas satisfacciones. Fue en principio construido con 37 pies, uno de los cuales ganó la regata a Florianopolis que me tuvo como tripulante. Después sufrió variaciones con una eslora un poco mayor y allí nació el Galileo, que ya venía navegando por el sur argentino, y fue la primera embarcación que ingresó a Malvinas con bandera argentina después del conflicto. Es un barco que quiero mucho, y es mi vieja historia de diseñador de embarcaciones de competición la que me permitió estudiar y recibirme de ingeniero naval a posteriori. Estoy muy contento con el Galileo, y con el capitán Navas y su tripulación que hicieron flamear la bandera argentina en la Antártida. Para un ingeniero naval es una alegría inmensa estar presente en los cálculos aritméticos y matemáticos de este barco que dio tantas satisfacciones", dijo a Transport & Cargo Horacio Tettamanti.

El velero quedará todo el año amarrado en Ushuaia y en el 2021 iniciará el regreso a Bahía Blanca y Mar del Plata con el próximo objetivo de navegar hacia la Isla de los Estados.