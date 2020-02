El costo para producir cayó 4,4% en 2019 y acumuló una baja de 17% en la era Macri

El costo de producción registró una caída real de 4,4% en pesos y una baja en dólares de 4,6%, según el Índice de Costo Argentino de Producción (ICAP) que realiza la UADE. En el acumulado desde enero de 2016, mes de la primera edición del informe que coincide con los comienzos de la gestión de Mauricio Macri, la reducción del índice fue de 17,3%.

El informe muestra que, en diciembre de 2019, la competitividad de la producción argentina mejoró un 1,33% interanual en términos reales, pero empeoró un 0,87% en dólares.

Si se toma como valor base el guarismo correspondiente a enero de 2016 (primer mes de la serie), en los cuatro años los costos de producción cayeron 17,37% en términos reales. El grueso de la reducción se produjo en la segunda mitad de la era Macri, con una baja de casi 12 puntos porcentuales en 2018 y de otras 3,5 unidades el año pasado.

De las doce variables que componen el índice, las mayores caídas reales en 2019 fueron en el pago de tasas de interés activas (-44,6%), materias primas (-34,2%), pago de seguros (-10,2%), energía eléctrica (-9,9%), salarios privados (-8,6%), costo logístico (-7,1%) y el costo de construcción (-5,1%). Además, el informe destaca que la cantidad de conflictos laborales se desplomó 82%. En dólares, las variaciones durante el año pasado fueron similares.

No obstante, impactó con fuerza la suba de riesgo país, que subió 165,3%. También aumentaron los costos en bienes de capital (6,2%), combustibles (5,7%) y la presión tributaria nacional sobre el productor (3,8%).

Construcción, en rojo

En cuanto a los costos de construcción, el ICAP de la UADE marcó una caída interanual en diciembre de 5,1% en términos reales y de 4,9% en en dólares.

No obstante, esta reducción no motorizó la actividad. Según el Índice Construya (IC) que el grupo homónimo realiza en base al nivel de actividad de once empresas representativas del sector, el volumen de ventas de insumos para la construcción registró en enero una caída interanual de 3,9%, luego de que en 2019 la caída fuera de 7,9%.

El relevamiento del IC sigue los volúmenes de ventas de ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua.

La semana pasada, el Indicador Sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del Indec mostró que 2019 cerró con una caída de 7,9% acumulada para todo el año, en línea con el IC de diciembre.